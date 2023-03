Taiwanul acuză că 19 avioane de vânătoare chineze au pătruns în zona de apărare aeriană a insulei

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat miercuri că 19 avioane de vânătoare chineze J-10 au zburat în partea de sud-vest al zonei de identificare a apărării aeriene a insulei, deși au rămas mai aproape de coasta Chinei decât de cea a Taiwanului, potrivit unei hărți publicată de minister. Alte șase avioane ale forțelor aeriene chineze și trei nave ale marinei chineze au fost, de asemenea, detectate operand în apropiere de Taiwan miercuri.

Armata taiwaneză a monitorizat situația și a ordonat forțelor aeriene să pună în mișcare avioane de luptă, s-au pregătit să trimită nave și au activat sisteme de apărare antirachetă de coastă ca răspuns, a spus mai spus ministerul.

25 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/XsvnjS01Me

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) March 1, 2023