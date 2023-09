Taifunul Saola face ravagii. Oamenii care au sub 50 kg nu au voie să iasă din casă. Video

Taifunul Saola face ravagii. Oamenii care au sub 50 kg nu au voie să iasă din casă. Peste 880.000 de oameni au fost evacuați în două provincii chineze înainte ca Saola să ajungă pe uscat. Sute de zboruri au fost anulate în regiune. Copaci au fost smulși de pe străzile din Hong Kong.

În China au fost emise ordine ca oamenii care cântăresc mai puțin de 50 kg să nu iasă. Motivul este că taifunul se deplasează spre sud-vest de-a lungul coastei Guangdong cu o viteză de 170 kilometri pe oră. Guvernul a dat astfel de ordine deoarece cei slabi pot fi duși de vântul puternic. Videoclipurile legate de acest lucru devin virale în prezent pe rețelele de socializare.

Taifunul Saola a oprit activitățile comerciale, serviciile de transport și școlile în majoritatea zonelor din Hong Kong, precum și în alte părți ale regiunii de coastă din sudul Chinei. Puternicul taifun a lovit orașul Zhuhai, la sud de Hong Kong, la ora 15.30, a anunțat biroul meteorologic al provinciei Guangdong.

În urma avertismentului, 780.000 de persoane au fost evacuate vineri din zonele cu risc ridicat din Guangdong. Alte 100.000 de persoane au fost evacuate în zone mai sigure din provincia vecină Fujian. Cei mai mulți dintre cei care muncesc rămân acasă. Școlile din diferite orașe au fost închise până săptămâna viitoare.

People under 50 kilograms banned from the streets in China due to Typhoon Saola

pic.twitter.com/kldFherEHF

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) September 2, 2023