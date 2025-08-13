International Taifunul Podul a provocat haos în Taiwan. Evacuări și zboruri suspendate







Taifunul Podul se apropie de sudul Taiwanului cu rafale de vânt ce ating 191 km/h, determinând evacuarea a mii de persoane, închiderea școlilor și anularea a sute de zboruri. Autoritățile avertizează că furtuna, aflată în intensificare, va atinge coasta de sud-est în cursul zilei de miercuri, aducând precipitații record și potențiale inundații severe, potrivit aljazeera.com.

Conform Administrației Centrale de Meteorologie din Taiwan, Taifunul Podul este așteptat să atingă țărmul în zona orașului Taitung, în jurul prânzului, ora locală. Fenomenul meteorologic, clasificat ca de intensitate medie, a început să se intensifice pe măsură ce se apropie de insulă.

Meteorologul Lin Ting-yi a confirmat că traseul furtunii indică o deplasare inițială spre coasta sud-estică, urmată de traversarea regiunilor mai dens populate din vest, înainte de a se îndrepta spre provincia chineză Fujian. În sudul Taiwanului, prognozele indică până la 600 mm de precipitații în zonele montane, ridicând riscul de alunecări de teren și viituri.

Până miercuri dimineață, peste 5.500 de persoane au fost evacuate preventiv din zonele vulnerabile. Ministerul Transporturilor a raportat anularea a 252 de zboruri interne și 129 de curse internaționale. Cele mai afectate au fost rutele din și către Kaohsiung, unde atât China Airlines, cât și EVA Air au suspendat operațiunile.

Typhoon Podul lashed Orchid Island with gusts of up to 155 kph at around 8 a.m. Wednesday, contributing to a power outage that hit 258 households in the island's Tungching Village. Winds and rain were also intensifying in Taitung. pic.twitter.com/qaeCwFg9Vu — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) August 13, 2025

Nouă orașe și districte, inclusiv marile centre urbane Kaohsiung și Tainan, au decis suspendarea cursurilor și a activității profesionale. În capitala Taipei, condițiile meteo rămân momentan favorabile, cu cer senin, însă autoritățile avertizează că efectele periferice ale taifunului se pot resimți în orele următoare.

Specialiștii în climă avertizează că Taifunul Podul se înscrie într-un trend de intensificare a fenomenelor extreme în regiunea Asiei de Est. Taiwanul, obișnuit cu furtuni tropicale în sezonul iulie-octombrie, a fost deja afectat în iulie de Taifunul Danas, care a provocat decese și distrugeri semnificative.

Creșterea temperaturilor oceanice, asociată schimbărilor climatice, poate contribui la formarea unor taifunuri mai puternice și cu traiectorii mai imprevizibile. Autoritățile taiwaneze analizează deja modalități de consolidare a infrastructurii și de îmbunătățire a sistemelor de avertizare timpurie.