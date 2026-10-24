Echipele de intervenție și de urgență au desfășurat o operațiune masivă sâmbătă pentru a restabili rețeaua de alimentare cu energie electrică în Taiwan. Aproximativ 56.000 de gospodării au rămas fără curent în urma trecerii taifunului Champi, un fenomen meteorologic extrem care își continuă în prezent traseul către teritoriile Chinei și Japoniei, conform AFP.

Înainte ca furtuna violentă să atragă măsuri speciale, autoritățile au evacuat preventiv peste 5.000 de persoane din calea pericolului. Trecerea taifunului a lăsat în urmă un peisaj dezolant, cu arbori smulși din rădăcini, stâlpi de electricitate doborâți și inundații temporare. Precipitațiile au atins niveluri record, înregistrandu-se aproape 24 de centimetri de ploaie în regiunea vestică Miaoli.

Alertele guvernamentale privind apropierea taifunului au fost emise încă de joi, însă consecințele nu au putut fi evitate complet. Bilanțul provizoriu indică un deces și peste 500 de persoane rănite din cauza condițiilor meteorologice extreme.

În perioada traversării oceanului, Champi a fost încadrat pentru scurt timp în categoria super-taifunilor, având rafale de vânt susținute care au frecat pragul de 300 km/h. Ulterior, furtuna s-a mai domolit în intensitate. Conform datelor furnizate de Centrul comun de alertă pentru taifunuri, viteza vântului ajunsese sâmbătă la 176 km/h.

Avertismentele specialiștilor rămân valabile pentru întreaga regiune afectată, chiar dacă punctul maxim al furtunii a fost depășit.

„Deşi perioada în care taifunul a avut cel mai mare impact a trecut, dorim să reamintim tuturor că vânturile şi valurile din apele din jurul Taiwanului rămân puternice pe măsură ce taifunul se deplasează spre nord”, a declarat Wuu Woan-hwa, reprezentant al Administraţiei Centrale de Meteorologie din Taiwan.

Efectele taifunului Champi s-au extins rapid și în China, unde autoritățile au suspendat mai multe servicii feroviare și au evacuat zeci de mii de cetățeni din zonele vulnerabile ale orașului Shanghai.

Avertizările transmise de mass-media de stat arată că anumite zone din Jiangsu, Shanghai, Zhejiang şi alte regiuni ar urma să înregistreze precipitaţii puternice, chiar torenţiale.

Nici Japonia nu a fost ocolită de furia naturii. În cea mai sudică prefectură, Okinawa, au fost înregistrați cel puțin doi răniți, iar traficul aerian a fost grav perturbat prin anularea a zeci de zboruri.

Sute de turiști blocați pe insula Ishigaki așteaptă reluarea curselor aeriene pentru a se putea întoarce la casele lor. Printre ei se numără și călători surprinși de fenomenul extrem.

„Sperăm că aceasta este ultima noastră zi aici”, a declarat pentru AFP Eva Malek, în vârstă de 49 de ani, originară din Polonia. „Nu eram la curent cu situaţia şi nu ne aşteptam ca aşa ceva să se întâmple”, a deplâns ea.

Schimbările climatice accentuate de fenomenul El Niño au determinat o încălzire fără precedent a apelor ecuatoriale din Oceanul Pacific. Din acest motiv, taifunul Champi este considerat doar cel mai recent episod dintr-un sezon furtunos extrem de activ.