International

Pană de curent în Crimeea după un atac asupra infrastructurii energetice din sudul Rusiei. Peste un milion de oameni au rămas la întuneric

Pană de curent în Crimeea după un atac asupra infrastructurii energetice din sudul Rusiei. Peste un milion de oameni au rămas la întunericAtac drone Crimeea. Sursă foto: X.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O pană de curent de amploare a paralizat peninsula Crimeea în noaptea de 24 octombrie, în urma unui atac care a vizat o substație electrică strategică din sudul Federației Ruse. Informațiile au fost furnizate de canalele de monitorizare de pe rețeaua Telegram și confirmate parțial de datele din satelit, conform Reuters.

„Întreaga peninsulă este fără curent electric”, a raportat canalul de Telegram Exilenova+ în seara zilei de 23 octombrie, citând date din imagini satelitare, surse de monitorizare online şi relatări locale.

Pană de curent în Crimeea după un atac asupra infrastructurii energetice din sudul Rusiei. Peste un milion de oameni au rămas la întuneric

Conform imaginilor satelitare furnizate de sistemul NASA FIRMS, substaţia Taman, situată în regiunea Krasnodar din Rusia, a fost grav avariată în urma loviturilor nocturne. Această infrastructură este un nod energetic cheie, responsabilă pentru alimentarea directă cu energie electrică a peninsulei ocupate.

În urma acestui incident, marile aglomerări urbane, inclusiv orașele strategice Sevastopol şi Ialta, au rămas complet fără energie electrică. În paralel, organizaţia de monitorizare a traficului digital NetBlocks a semnalat întreruperi pe scară largă ale conexiunii la internet în întreaga regiune.

Internaționala Trădătorilor. O bătălie din Războiul Rece dusă împotriva SUA de România Populară
Internaționala Trădătorilor. O bătălie din Războiul Rece dusă împotriva SUA de România Populară
Salariul întârzie. Ce drepturi ai și cum îți recuperezi banii
Salariul întârzie. Ce drepturi ai și cum îți recuperezi banii
Ucraina atac Crimeea

Ucraina atac Crimeea / sursa foto: captura video

Reacția oficialilor și relatările localnicilor

Administrația de ocupație din Crimeea a fost nevoită să recunoască existența avariilor, susținând totuși ulterior că situația ar fi fost remediată. „Ca urmare a unui atac inamic asupra infrastructurii energetice din afara oraşului Sevastopol, oraşul nostru se află temporar fără curent electric”, a declarat pe Telegram Mihailo Razvozhaev, guvernatorul din Sevastopol numit de Rusia.

La scurt timp de la această declarație, autorităţile locale au anunţat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în mai multe zone. Cu toate acestea, potrivit canalului Telegram Crimean Wind, locuitorii au contrazis varianta oficială, raportând că pana de curent a afectat din nou localitățile Simferopol, Ialta şi Aluşta.

Val de atacuri cu drone în regiunea Rostov

Simultan, un alt atac cu drone a vizat rețeaua de energie din sudul Rusiei, în regiunea Rostov. Guvernatorul Iuri Sliusar a afirmat că dronele au avariat o substaţie de transformare din raionul Miasnikovski al regiunii, provocând întreruperi de curent în aproape 130 de locuinţe. La momentul publicării, „The Kyiv Independent” nu a putut verifica în mod independent amploarea întreruperilor de curent sau a atacurilor raportate.

Importanța strategică a rețelei energetice din Crimeea

Substaţia Taman reprezintă principala legătură energetică dintre reţeaua națională a Rusiei şi peninsula ocupată, conexiunea fiind realizată prin strâmtoarea Kerci.

Crimeea, care a fost ocupată de forţele ruse în 2014, s-a mai confruntat şi în trecut cu întreruperi de curent pe scară largă. În această vară, forţele ucrainene ar fi lovit 16 centrale electrice din Crimeea în decurs de 48 de ore, în încercarea de a împiedica efortul de război al Moscovei.

Stiri calde

10:37 - Poliția Română, datorii de peste 5,5 milioane de lei către INML. Ce spune directorul instituției

10:29 - Interlopul Iurie Radulov, alias Babior, condamnat pe viață pentru zece omoruri, a fost extrădat din Turcia și încarce...

10:21 - Vanessa Trump anunță că a învins cancerul. Fosta noră a președintelui american a primit vestea după luni de tratament

10:11 - Fiul lui Tudorel Toader, Alexandru Toader, arestat preventiv. Acuzații grave în dosar, așteptăm probele. Update

10:02 - Două mumii egiptene, retrase din atenția publicului după aproape două secole de expunere. Motivul din spatele deciziei

09:54 - Kaja Kallas condamnă atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră. Discuții cu ministrul român de Externe după in...

HAI România!

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Proiecte speciale