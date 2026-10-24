O pană de curent de amploare a paralizat peninsula Crimeea în noaptea de 24 octombrie, în urma unui atac care a vizat o substație electrică strategică din sudul Federației Ruse. Informațiile au fost furnizate de canalele de monitorizare de pe rețeaua Telegram și confirmate parțial de datele din satelit, conform Reuters.

„Întreaga peninsulă este fără curent electric”, a raportat canalul de Telegram Exilenova+ în seara zilei de 23 octombrie, citând date din imagini satelitare, surse de monitorizare online şi relatări locale.

Conform imaginilor satelitare furnizate de sistemul NASA FIRMS, substaţia Taman, situată în regiunea Krasnodar din Rusia, a fost grav avariată în urma loviturilor nocturne. Această infrastructură este un nod energetic cheie, responsabilă pentru alimentarea directă cu energie electrică a peninsulei ocupate.

În urma acestui incident, marile aglomerări urbane, inclusiv orașele strategice Sevastopol şi Ialta, au rămas complet fără energie electrică. În paralel, organizaţia de monitorizare a traficului digital NetBlocks a semnalat întreruperi pe scară largă ale conexiunii la internet în întreaga regiune.

Administrația de ocupație din Crimeea a fost nevoită să recunoască existența avariilor, susținând totuși ulterior că situația ar fi fost remediată. „Ca urmare a unui atac inamic asupra infrastructurii energetice din afara oraşului Sevastopol, oraşul nostru se află temporar fără curent electric”, a declarat pe Telegram Mihailo Razvozhaev, guvernatorul din Sevastopol numit de Rusia.

La scurt timp de la această declarație, autorităţile locale au anunţat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în mai multe zone. Cu toate acestea, potrivit canalului Telegram Crimean Wind, locuitorii au contrazis varianta oficială, raportând că pana de curent a afectat din nou localitățile Simferopol, Ialta şi Aluşta.

Simultan, un alt atac cu drone a vizat rețeaua de energie din sudul Rusiei, în regiunea Rostov. Guvernatorul Iuri Sliusar a afirmat că dronele au avariat o substaţie de transformare din raionul Miasnikovski al regiunii, provocând întreruperi de curent în aproape 130 de locuinţe. La momentul publicării, „The Kyiv Independent” nu a putut verifica în mod independent amploarea întreruperilor de curent sau a atacurilor raportate.

Substaţia Taman reprezintă principala legătură energetică dintre reţeaua națională a Rusiei şi peninsula ocupată, conexiunea fiind realizată prin strâmtoarea Kerci.

Crimeea, care a fost ocupată de forţele ruse în 2014, s-a mai confruntat şi în trecut cu întreruperi de curent pe scară largă. În această vară, forţele ucrainene ar fi lovit 16 centrale electrice din Crimeea în decurs de 48 de ore, în încercarea de a împiedica efortul de război al Moscovei.