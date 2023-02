Tactica armatei ucrainene care „îi dă fiori“ lui Vladimir Putin. Cum sunt blocați militarii ruși și forțați să se retragă

Bloggerii ruși susțin că armata ucraineană folosește o tactică specială pentru a izola trupele ruse. Strategia a fost folosită cu succes și de finlandezi în cel de-al doilea război mondial impotriva Armatei Roșii. Tactica „Motti“ are ca scop anihilarea unui adversar superior din punct de vedere numeric. Ea a fost adaptată de armata ucraineană care a reușit să obțină mai multe victorii împotriva trupelor lui Vladimir Putin.

Trupele de la Kiev folosesc drone de recunoșatere și apoi lovesc căile de comunicații și de aprovizionare ale armatei ruse pentru a face imposibilă deplasarea și înaintarea inamicului.

„Am experimentat la prima mână tacticile avansate ale trupelor ucrainene. Se cheamă izolarea câmpului de luptă. Inamicul face în mod constant recunoașteri aeriene cu ajutorul dronelor comerciale. În timpul zilei, folosesc drone obișnuite, iar noaptea drone prevăzute cu camere cu infraroșu. În scurt timp, reușesc să ne descopere punctele de apărare și rutele de deplasare.

Situația e cam așa: în momentul în care o grupă de infanterie de-a noastră a ajuns în poziție a fost atacată imediat “, a scris un militar rus pe un cont special de Telegram.

Interesting description of Ukrainian tactics by a Russian page Svidetely Bayraktara. They call it „isolation of combat zone”, briefly, this involves reconnaissance with drones, then striking movement routes thus chaining the enemy and inflicting fear, forcing to abandon positions pic.twitter.com/oNvayRYc8i

— Dmitri (@wartranslated) February 1, 2023