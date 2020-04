Este unul dintre cele mai proaste tablouri realizate vreodată, lucru susținut chiar de autorul său, dar tocmai din această cauza pictorița a făcut cunoștință cu faima, scrie Tabu.

De ce a devenit faimos acest tablou „groaznic” al Prințesei Diana? Nimeni nu știe. Tot ce se cunoaște despre „opera de artă” este motivul din spatele acesteia.

Stella Vine, pictorița care și-a imaginat-o într-o astfel de postură pe prințesa Diana, a fost o fană a acesteia. Deși simțea că Prințesa de Wales făcea tot ce putea pentru a face bine, pictorița a pus la cale o „operă” ingenioasă, dar pe care foarte multă lume a privit-o ca fiind o jignire adusă la adresa alteței sale.

În urmă cu mai mult timp, Paul Burell, majordomul prințesei, a declarat că alteța i-ar fi scris o scrisoare în care își exprima îngrijorarea față de faptul că cineva ar putea să o ucidă. De aici ar fi pornit de fapt ideea lui Stella.

Rezultatul a fost un tablou pe care l-a numit „Hi Paul can you come over I’m really frightened” (Bună, Paul, pot să vin la tine? Mi-e frică!).

Un alt lucru interesant la acest tablou este faptul că titlul său este scris chiar pe el, pe pânză, cu vopsea roșie.

Una dintre cele mai întâlnite critici a fost legată de buzele prințesei din tablou, despre care se spune că nu ar fi fost date cu ruj roșu, ci mai degrabă cu sânge, lucru care a condus la mai multe teorii ale conspirației.

Pentru a face lumină, artista a spus că a pictat buzele prințesei Diana în așa fel încât acestea să poată fi înțelese ca fiind date cu ruj sau sângerând, lăsând în baza imaginației tuturor să înțeleagă tabloul așa cum își doresc.