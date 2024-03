Justitie Arhitecta șefă din Chișinău, luată în vizor de Centrul Național Anticorupție. Ce ilegalități ar fi făcut







Arhitectul-șef al mun. Chișinău și administratorii unei companii de construcție din capitală sunt cercetați de Centrul Național Anticorupție după ce au pus la cale o schemă prin care urmăreau scopul deposedării municipalității de un lot de teren.

Arhitectul-şef al municipiului Chişinău, Svetlana Dogotaru, este cercetată penal pentru abuz în serviciu. Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie au făcut azi percheziţii la biroul şi domiciliul ei, dar şi la un agent economic. Aceasta susține că este nevinovată.

Ar fi pus la cale o schemă infracțională

Arhitectul-șef și administratorii unei companii de construcție au pus la cale o schemă infractională. Ei urmau să deposedeze municipalitatea de un lot de teren, dintr-un cartier rezidențial din Chişinău, cu o valoare de aproape 22 de milioane de lei.

Cum acționa Svetlana Dogotaru

INA VOLOSCIUC ofiţer de presă, CNA: „Potrivit faptelor investigate, factorii de decizie ai companiei de construcție, în complicitate cu reprezentanții Primăriei Chișinău, ai Agenției Servicii Publice, Departamentului "Cadastru" au înregistrat un drept de proprietate asupra terenului aferent construcției în lipsa deciziei Consiliului Municipal Chișinău și în baza unui contract de arendă expirat, iar temeiul înregistrării servind cererea arhitectului-șef al mun. Chișinău. Ulterior, după obținerea dreptului înregistrat, în baza unor acte permisive expirate, agentul economic a înregistrat pe lotul de teren în cauză mai multe bunuri imobile”.

Svetlana Dogotaru susține că e nevinovată

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie au ridicat mai multe documente ce urmează a fi investigate. Arhitecta șefă din Chișinău, Svetlana Dogotaru, a declarat că este nevinovată și că a fost corectă în toate acțiunile ei.

„Doi ani în urmă am atenționat serviciile respective cu privire la cazul dat, care are la bază întregistrarea frauduloasă a dreptului de superficie asupra terenului. Tot atunci, am solicitat verificarea și în raport cu alte cazuri la alte companii cu privire la același subiect. Pe toate cazurile înregistrate sunt pornite procese de radiere a drepturilor înscrise incorect. În toate acțiunile mele am fost și sunt corectă".

Responsabilii de la Cadastrul Bunurilor Imobile au refuzat să dea declarații. Deocamdată nicio persoană nu a fost reţinută. CNA continuă investigaţiile, potrivit TVRMoldova.