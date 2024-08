Economie Suzuki, o afacere cu motoare salvată de pasiunea pentru pescuit







Compania Suzuki a fost fondată de Michio Suzuki în 1909. La fel ca Toyota, firma niponă a pornit în afaceri prin fabricarea războaielor de țesut. În momentul prăbușirii pieței pentru echipamentele textile, a reușit însă să se reorienteze rapid către producerea de biciclete cu motor și motociclete, iar apoi de automobile.

Originea Suzuki Motor Co. a fost Suzuki Loom Manufacturing, companie fondată de Michio Suzuki în 1909. Produsul principal al companiei era un război de țesut. Din lemn, la început, deoarece Michio era tâmplar.

Acesta extins afacerea dezvoltând războaie automate din metal, care s-au bucurat de o mare cerere pe piață. Michio a luat însă în considerare și dezvoltarea altor produse, inclusiv automobile, deși afacerea sa era în expansiune. Suzuki credea că, în timp, cererea pentru războaie automate ar scădea deoarece acestea puteau funcționa decenii.

Ca urmare, Suzuki Loom Manufacturing Co. a început să dezvolte prototipuri de automobile începând cu anii 1930. Acestea erau bazate pe Austin 7 . Suzuki a oprit însă dezvoltarea de mașini din cauza celui de-al Doilea Război Mondial.

Guvernul japonez a rechiziționat fabrica pentru a produce materiale de război. Suzuki a început să facă piese pentru vehicule militare, subansamble pentru arme și blindaje. Majoritatea companiilor industriale nipone și-au schimbat strategiile pentru a aproviziona trupele japoneze cu materiale de război.

După război, compania a reluat fabricarea echipamentelor textile. Totuși, cererea pentru era scăzută, deoarece economia japoneză suferea. Piața echipamentelor textile s-a prăbușit în 1951, iar compania Suzuki era pe drumul spre faliment.

Un hobby salvator

Salvarea a venit de la Shunzo Suzuki, fiul lui Michio, care era pasionat de pescuit. Shunzo s-a gândit că ar putea merge la pește mai ușor cu o bicicletă cu motor. I-a convins pe ceilalți membri ai familiei și a început să o dezvolte. În 1952, prima bicicletă asistată de motor numită "Power Free" a fost completă și a avut un mare succes. Într-atât de mare, încât guvernul japonez i-a oferit subvenții pentru a produce mai multe biciclete și motociclete.

Următorul model, "Diamond Free", s-a vândut în 6.000 de unități pe lună. Vânzările Suzuki Loom Manufacturing Co. și-au revenit datorită acestor produse.

Shunzo a decis să se extindă și să dezvolte o motocicletă. A dezvoltat și a vândut prima motocicletă numită "Colleda" în 1954.

Michio Suzuki a avut dreptate

Tatăl său, Michio Suzuki, a dorit însă să încerce din nou dezvoltarea unui automobil. Fondatorul companiei a avut de înfruntat opoziția celrolallți membri ai consiliului, inclusiv a lui Shunzo. Michio a depășit însă obiecțiile lor și a schimbat numele companiei în Suzuki Motor Co. în 1954.

Michio a reunit o echipă de tineri ingineri și au început să dezvolte un automobil. Ei au creat un prototip în 1954, deși nici unul dintre tineri nu avea permis de conducere. În 1955, au vândut prima mașină ușoară numită Suzulight, care a avut un mare succes și s-a comercializat până în 1968.

După acest succes, Michio s-a retras la țară pentru restul vieții sale, având un mic magazin de mobilă. Shunzo a preluat funcția de președinte după retragerea fondatorului, familia Suzuki continuă să conducă Suzuki Motor Co. ca președinte sau director, chiar și în prezent.

Cerere mare pe piețele asiatice

În prezent, principalele produse ale Suzuki Motor Co. sunt motocicletele și mașinile ușoare. Vânzările Suzuki de mașini ușoare au fost cele mai mari în Japonia timp de 34 de ani, din 1973 până în 2006. Acum este concurată însă de Daihatsu Motor Co.

Compania se extinde în străinătate, la fel ca și alți producători japonezi de automobile. Suzuki deține o cotă de piață peste 50% în India. Modelele Wagon R (Wagon R-Wide), DZIRE și Ertiga sunt foarte populare în această țară. Mașinile sunt compacte, nu sunt scumpe și au o calitate ridicată. De asemenea, deține o cotă de peste 50% în Pakistan.

Cererea de mașini crește an de an în Asia, iar Suzuki își extinde cota de piață în Filipine, Indonezia, Thailanda, Vietnam etc.

Suzuki este cunoscută pentru motociclete și mașini, dar are o gamă variată de produse, cum ar fi motoare pentru bărci, generatoare electrice, case și altele. Produce chiar și miere și vin în Ungaria prin Magyar Suzuki Co., care este subsidiara sa. De asemenea, gestionează terenuri de golf și stații de benzină prin Suzuki Business, potrivit skypowersportslakeland.

Compania are în prezent o capitalizare de piață de 22,56 miliarde de dolari.