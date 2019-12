D.C. Fontana, scenarista și producătoarea serialului ”Star Trek”, a murit la vârsta de 80 de ani, după o scurtă boală , anunță site-ului StarTrek.com, potrivit Space.com.

Ea și-a adus o contribuție substanțială la producerea mai multor serii și filme din universul ”Star Trek”. D.C. Fontana este considerată drept unul dintre cei care au dat viață universului „Star Trek”, ea colaborând cu creatorul seriei iniţiale, Gene Roddenberry.

De asemenea și-a adus contribuția și la unele din elementele esenţiale ale francizei, cum ar fi cultura vulcaniană.

Celebra producătoare a scris scenariul pentru 10 episoade din prima serie „Star Trek”, a lucrat la seria „Star Trek: The Next Generation”, unde a colaborat cu Roddenberry, scriind scenariul pentru „Deep Space Nine”.

Fontana a fost cooptată în anul 2008 pentru a redacta textul unui album de benzi desenate care să continue episodul „The Enterprise Incident”, cu titlul „Star Trek: Year Four – The Enterprise Experiment”. De-a lungul carierei sale, D.C. Fontana a mai scris scenarii pentru filme cum ar fi „Babylon 5”, „Ben Casey”, „Bonanza”, „The Six Million Dollar Man”, „Logan’s Run”, „He-Man & The Masters of the Universe” şi „Beast Wars: Transformers”. Celebra producătoare a fost numită în ultimii ani ai vieții sale lector senior la Institutul American de Film.

