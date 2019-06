SUSPANS cu GEORGE ARION. Închide ochii strâns

Din nou despre John Verdon, al cărui prim roman tradus în românește – „Gândeștete la un număr” – l-am prezentat în urmă cu două săptămâni.





Acest autor încă prea puțin cunoscut la noi a lucrat în industria publicitară newyorkeză timp de câteva decenii și a debutat ca prozator după pensionare, când și-a descoperit harul de scriitor de literatură polițistă. Cititorii și criticii literari l-au întâmpinat cu entuziasm, două dintre cele patru romane pe care le-a scris până acum fiind încununate cu premii prestigioase – Best Books Award (2012) și Nero Award (2015).

Protagonistul cărților sale, David Gurney, s-a retras la țară visând să ducă o viață tihnită după ce a fost un as al Biroului de Investigații Criminale din New York. Dar n-are parte de liniște. Foștii colegi îi solicită periodic sprijinul atunci când se confruntă cu vreun caz ieșit din comun. Clienți care n-au încredere în capacitatea poliției de a acționa prompt și eficient îl angajează ca să le rezolve problemele grave. Zadarnic soția lui, Madeleine, își dorește să-l vadă lucrând în grădină sau plimbându-se prin pădurea din preajma casei. De fapt, ca un profesionist veritabil, David Gurney nu se simte împlinit decât atunci când dezleagă enigme. Iar în „Închide ochii strâns” are parte de un mister care îi va pune la grea încercare abilitatea de detectiv.

Povestea e terifiantă de la început. Fiica unuia dintre cei mai bogați neurochirurgi din lume se căsătorește cu un psihiatru. La nuntă participă două sute de invitați. Sub ochii lor fata intră în căsuța grădinarului ca să-l invite să închine și el un pahar. Trece o vreme, dar mireasa nu mai apare. Mirele se duce s-o caute. Ușa căsuței e închisă. Când bate la ea nu răspunde nimeni. Atunci folosește o altă cheie, descuie și își găsește nevasta moartă. Cineva i-a tăiat capul. Cine? Grădinarul care a fugit apoi pe fereastră? Altcineva? Și ce secrete ascunde școala Mapleshade, frecventată de persoane care au fost abuzate sexual? Ancheta care urmează e complexă și de durată. Pentru ca lucrurile să se complice și mai mult sunt descoperite și alte cadavre ale unor tinere omorâte în același mod.

Ca în orice roman polițist, criminalul nu este niciunul dintre cei bănuiți inițial. Și, desigur, cel care îl află pe adevăratul asasin nu poate fi decât iscusitul David Gurney. John Verdon se simte în largul său doar când compune narațiuni de largă respirație, care să desfete cititorul cu o cantitate uriașă de informații. Scriitorului îi face o deosebită plăcere să descrie cu lux de amănunte case de la oraș sau din mediul rural, interioare de locuințe, scene din natură, situații pașnice sau tensionate, să întocmească personajelor sale ample fișe biografice, sau să le înregistreze cu exactitate conversațiile.

Cu toate acestea, acțiunea nu trenează și nu ne amenință niciun moment de plictiseală. E apanajul romancierilor de talent de a ne ține tot timpul în priză.

