Survivor România 2022. Momente dramatice pentru o vedetă! Nu s-a mai putut stăpâni: „N-am plâns niciodată ca acum”

Un nou concurent de la emisiunea „Survivor”, difuzată de PRO TV, a părăsit competiția. Este vorba despre Radu Itu, cel care a fost propus pentru a fi eliminat. Decizia le-a aparținut telespectatorilor, care au votat. Cu sabia deasupra capului s-au mai aflat Otilia Bilionera și CRBL. Cei care au primit voturi din partea colegilor. Radu Itu făcea parte din echipa Faimoșilor și primise interdicție, din partea medicului, pentru a mai participa la jocuri.

Radu Itu a fost eliminat de la „Survivor”, după votul telespectatorilor

În aceste condiții, eliminarea lui Itu nu a fost deloc o surpriză, chiar dacă el a afirmat, în momentul în care a aflat că trebuie să părăsească Survivor, că este dezamăgit. Dar, a văzut și partea bună a lucrurilor și a precizat că se bucură pentru că a avut parte de o experiență foarte interesantă. Radu Itu a remarcat că, pentru a face față în acest concurs este nevoie și de un psihic foarte puternic, dar și de forță fizică.

„Încerc să nu plâng. Vă respect pe toți. Am plâns aici cât n-am plâns în 30 de ani. Nu credeam că o să trăiesc ce am trăit în Survivor. Trebuie să fii foarte puternic fizic, dar și psihic”, a spus concurentul care a părăsit emisiunea.

CRBL a afirmat că este dezamăgit pentru că a fost propus pentru eliminare. „Nu mă așteptam la așa ceva sub nicio formă. Am rămas surprins. Nu înțeleg. Nu sunt de acord cu Emil, nu pot să fiu, mai ales venind din gura lui”, a spus CRBL.

Otilia Bilionera se confruntă cu mari probleme fizice

Otilia Bilionera a răbufnit și afirmat că are foarte multe probleme în ultima perioadă și se simte slăbită. „În legătură cu problemele de sănătate, într-adevăr, au fost. Nu mănânc, sunt foarte slăbită. Am o sensibilitate. Sunt mai bolnăvicioasă de fel. Îmi pare rău!

Mă feresc de frig, cât pot, acasă, mănânc sănătos. Aici, condițiile au fost foarte grele. Frig. Nici nu mi-am luat niște șosete mai groase cum are Laura, ca să mă feresc. Ploi. Asta este! Nu pot schimba. Asta sunt. Cu toate problemele mele de sănătate am reușit să aduc puncte echipei mele. De multe ori am câștigat, am adus puncte importante.

Cu toate problemele mele am reușit să dau tot. Am dat tot! Asta este, o înțeleg pe Laura, da, sunt cea mai sensibilă de aici. Nu știu, poate îmi revin, poate nu. Starea mea este foarte schimbătoare”, a spus concurenta.