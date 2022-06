Survivor România 2022 a ajuns la final. Cine sunt cei trei finaliști care luptă pentru marele premiu

Marți, de la ora 20.30, are loc marea finală Survivor România 2022. Reality show-ul a început pe 16 ianuarie. Rând pe rând Faimoși, Războinici, Vulturi sau Tigri au părăsit competiția, astfel că, în marea finală din această seară au rămas cei mai puternici trei concurenți.

Alex Delea, Elena Chiriac și Ionuț Popa se vor lupta pentru premiul de 100.000 de euro.

„Cel mai mult, mi-am propus să nu abandonez niciodată. Am avut probleme cu un deget, cu genunchiul. Erau momente în care a început meciul, în primele trei secunde m-am dus să dau picior și am căzut. Până să ajung să dau, mă lăsase genunchiul. Am rămas acolo, au venit medicii, dar am spus că nu vreau să renunț. Pierd, mă bat, accept să mă doară, dar termin lupta. Cred că trebuie să fii foarte slab ca să abandonezi. Te mai bați două minute, ai plecat și asta e – dar nu abandonezi. Cuvântul în sine nu mi se pare ok. Cum să renunți la meci? Am avut colegi care s-au luptat cu degete rupte. Au plecat cu degetul de trei ori mai umflat, dar au terminat. Știu că așa voi face și eu. Mereu”, a spus Elena Chiriac.

„Am foarte mari emoții. M-am gândit de la începu că voi ajunge foarte departe. Le mulțumesc celor de acasă pentru că am fost salvat de patru ori”, a spus și Ionuț Popa la Pro Tv.

Ultimul concurent care a a plecat din jungla dominicană înainte de marea finală a fost Alex Nedelcu. Acesta nu a obținut suficiente voturi din partea telespectatorilor pentru a merge mai departe.

„Asta a fost! ăsta a fost drumul meu, până aici. Sunt mândru de mine și sunt sigur că și cei de acasă sunt mândri de mine. Dacă atât mi-a fost scris, atâta a fost să fie! Mă bucur că am stat aproape până de final. O să mă duc acasă, la familia mea, să-mi iau fetița în brațe, să-mi iau iubita în brațe„, a declarat Nedelcu după eliminare.

Nedelcu făcea parte din echipa Tigrilor și a stat 20 de săptămâni în competiție. Concurenții care acceptă provocarea de a merge în jungla dominicană primesc cate 1000 de euro pe săptămână, așa că fostul portar a plecat acasă cu o sumă frumușică.