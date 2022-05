Finala Survivor România 2022. Când se va afla numele câștigătorului. Noul sistem de votare

În urmă cu patru luni, atunci când a început Survivor, erau 24 de concurenți. Doar cinci s-au calificat însă în semifinală. Unii au părăsit competiția din Republica Dominicană din cauza accidentărilor, ceilalți au fost eliminați.

Alex Delea, Alex Nedelcu, Blaze, Elena Chiriac și Ionuț Popa sunt concurenții care mai sunt în competiție, dar doar patru ajung în etapa finală, care se va desfășura pe 31 mai, și au șansa să lupte pentru cei 100.000 de euro puși în joc.

Producătorii anunță că le-au pregătit o mulțime de surprize celor patru finaliști. De asemenea, Roxana Ciuhulescu, Elena Matei sau Alexandra Duli sunt câteva dintre vedetele care vor reveni în jungla dominicană.

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii a anunțat care sunt schimbările care îi așteaptă pe concurenți.

Cine sunt concurenții rămași în competiție

Alex Nedelcu este fotbalist și are 36 de ani. Locuiește în București împreuna cu iubita sa și are un copil.

Alex Delea are 25 de ani și este din Constanța. De mai mulți ani locuiește în Spania, unde lucrează ca barman

Elena Chiriac are 20 de ani și este cunoscută publicului. Locuiește alături de mama sa la Londra și a mai participat și la celebra emisiune Ferma.

Blaze are 27 de ani. Este cântăreț, vlogger și tik-toker. A devenit cunoscut după ce a participat la Mireasa.

Ionuț Popa are 33 de ani și este din Hunedoara. În trecut a participat la emisiunea Ninja Worrior.

Concurenții au fost anunțați deja că anul acesta regulamentul s-a schimbat.

„Vă voi dezvălui mecanismul de bătălie. Un element extrem de important, în această seară, în acest consiliu, vom deschide liniile de vot pentru fiecare dintre voi!”, a spus prezentatorul emisiunii Survivor, la Pro TV.

Ce spune Marian Drăgulescu despre participarea la Survivor

Fostul campion a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în jungla dominicană. Acesta a spus că a fost mereu foarte atent și a încercat să nu intre în conflict cu niciun concurent.

„Am avut răbdare, am fost atent la tot ce se întâmpla în jurul meu, nu mi-am dorit să deranjez pe nimeni, dar în același timp am fost permanent în alertă, la cum să mă apăr de ceilalți concurenți, de ploaie, de foame, de frig, și am încercat cât am putut de mult să mă concentrez pe joc, să înțeleg regulile, să aduc puncte, și să rămân sănătos. M-am gândit și eu la trofeu, la ce emoții și la ce bucurie imensă ar fi fost pentru mine, familia mea și pentru cei care m-au susținut. Chiar mi-am imaginat cum aș fi ridicat trofeul deasupra capului”, a spus Drăgulescu pentru Fanatik.