Monden Survivor All Stars. O nouă idilă prinde contur. Alexandra Duli: „Poate devine mai mult”







O nouă idilă amoroasă pare să prindă contur la Survivor All Stars. După ce Zanni a recunoscut că o place pe Alexandra Duli și i-a dăruit un trandafir, au apărut speulații potrivit cărora între cei doi „ar putea exista mai mult”. Chiar Alexandra a dat de înțeles că „gestul romantic” s-ar putea transforma din glumă în relație serioasă.

Survivor All Stars. Alexandra Duli speră la o relație cu Zanni. „Poate devine ceva mai mult”

Zanni a reușit să o surpindă plăcut pe Alexandra Duli, deși înainte de a-i dărui trandafirul o săruta pe Ana Pogras. Astfel, de când a primit floarea în dar, Alexandra este emoționată și a mărturisit că a adormit cu trandafirul la cap.

„M-a așteptat o surpriză drăguță din partea lui Zanni. Mi-a dat un pupic pe obraz, cu acest trandafir foarte frumos. Chiar mă rușinez de la unele lucruri. Și acum mi se fac obrajii puțin roșii de la acest gest și...am dormit cu el la cap”.

Colegii mei sunt foarte amuzanți,plini de caterincă și e normal ca ei deja să se gândească la nunta mea cu Zanni. Rămâne de văzut. Poate, din caterincă în caterincă, poate devine ceva mai mult. Cine știe?”, a menționat Alexandra Duli, în emisiunea difuzată de PRO TV.

Povestea de viață a lui Zanni, „faimosul” de la Survivor : „Am cunoscut și alte sentimente”

Zanni, care face parte din echipa „faimoșilor” de la Survivor 2024 are o experiență de viață care îi inspiră pe mulți. Participantul și fostul câștigător al show-ului „Survivor” a crescut la orfelinat și s-a confruntat în trecut cu situații greu de imaginat.

„Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar diferența dintre fete și băieți. Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, menționa Zanni, recent, potrivit cancan.ro.