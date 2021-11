SURSE. Ce amendamente privind legea certificatului verde la locul de muncă au propus cei din PSD

Marcel Ciolacu, întrebat de jurnaliști despre ce șanse sunt ca proiectul de lege privind obligativitatea certificatului COVID la locul de muncă să fie adoptat săptămâna viitoare, liderul PSD a răspuns:

„Cred că certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români. L-am urmărit şi eu ieri pe domnul Rafila şi la televizor, am vorbit cu dânsul la telefon, am vorbit şi cu liderul de grup, cu domnul Simonis şi am văzut amendamentele pe care le propune şi domnul Cercel pentru acest certificat verde şi cred că vom ajunge la o concluzie aşteptată şi predictibilă pentru români”, a declarat Ciolacu.

Potrivit surselor, printre propuneri se numără testarea lunară pentru persoanele nevaccinate şi obţinerea certificatului verde la zece zile de la prima doză de vaccin. Social-democraţii au discutat şi despre locurile în care poate fi obligatoriu certificatul digital.

Varianta testării lunare pentru persoanele care nu vor să se vaccineze

Surse din PSD spun că unul dintre amendamentele principale pentru proiectul de lege care prevede introducerea certificatului verde la locul de muncă este varianta testării lunare pentru persoanele care nu vor să se vaccineze. Mai precis, angajaţii ar trebui să prezinte un test PCR în fiecare lună. În ceea ce priveşte sistemul medical, angajaţii care nu s-au vaccinat pot să se testeze pentru a beneficia de certificat, însă social-democraţii propun ca testarea în acest caz să fie gratuită. Alte surse din partid au mai declarat că PSD propune ca documentul digital să fie obligatoriu peste tot, atât în instituţiile de stat cât şi la privat. De altfel, social-democraţii au luat în calcul şi propunerea ca persoanele vaccinate cu prima doză să obţină certificatul verde după zece zile de la administrare, înainte de a primi şi a doua doză.

Ce spune Alexandru Rafila despre certificatul verde

Alexandru Rafila a declarat vineri că obţinerea certificatului verde în România nu ar trebui să prezinte vreun fel de discriminare şi a precizat că persoanele care se vaccinează cu vaccinuri ARN mesager ar trebui să poată obţine documentul digital la zece zile după prima doză, la fel ca în cazul imunizării cu vaccinul în doza unică. Dacă oamenii nu se vor vaccina şi cu a doua doză, atunci certificatul verde va fi anulat.

Reamintim că senatorii au respins în 27 octombrie proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă. Proiectul a fost respins de Senat cu 67 de voturi „pentru” și 60 de voturi „împotrivă”. Pentru adoptare, fiind vorba de o lege organică, erau necesare 69 de voturi. PSD și AUR au votat împotriva proiectului de lege, care acum va ajunge la Camera Deputaților.