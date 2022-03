Surpriză uriaşă la Survivor România! Totul s-a întâmplat în direct. Telespectatorii au rămas mască

Cătălin Zmărăndescu (49 de ani) a fost eliminat din competiția Survivor România, după ce Faimoșii au pierdut din nou jocul pentru imunitate. Timp de zece săptămâni a luptat alături de Faimoși, dar aseară publicul a decis ca fostul bodyguard al lui Gigi Becali să fie eliminat. Telespectatorii au avut de ales între Cătălin Smărăndescu, TJ Miles și Mari Fica. Decizia i-a șocat pe colegii de echipă care sperau ca TJ Miles să fie eliminat.

Mesaj de la familie

Proba de aseară a început cu aflarea mizei care a adus fericirea pe chipul concurenților: în cazul unei victorii îi așteptau mesaje de la familie. Cu gândul că ar putea afla vești de la oamenii pe care îi iubesc și cărora le duc dorul, membrii triburilor au dat totul pe traseu. Pentru prima dată în acest sezon, victoria în Jocul de Comunicare le-a aparținut Faimoșilor! Aceștia au avut parte de vești de la cei dragi, dar și de multe lacrimi și emoții.

Cătălin Zmărănescu a avut parte de un moment emoționant. El a aflat că fiul său Vlad a început grădinița. Fostul sportiv nu și-a putut ascunde lacrimile și a mărturisit că ar fi vrut să fie alături de băiatul său. „Doamne, ce am pierdut, Doamne”.

Ce a spus Smărăndescu despre eliminare

Imediat după ce a aflat că a fost eliminat, Smărăndescu le-a urat succes atât Faimoșilor, cât și Războinicilor și a declarat că nu va uita această experiență, dar și că va învăța să nu mai aibă încredere oarbă în oameni.

„Asta e, mă întorc acasă, la familia mea. De când a început competiția asta am fost singur. Am rămas același om, doar că am devenit mai răbdător și mai înțelegător. Nu o să uit prea ușor această experiență, mi-o voi aduce aminte și le-o voi povesti copiilor, nepoților. Baftă, faimoși! Baftă, războinici! Am învățat aici că prieteniile se nasc în timp, în ani de zile.

Am încredere în oameni, e un defect de-ale mele. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. Cu siguranță Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele“, a declarat Cătălin Zmărăndescu.

Chiar dacă a păsăsit competiție, Cristiamn Smărăndescu a câștigat o sumă frumoasă de bani la Survivor. Potrivit playtech.ro, în cele 10 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, Zmărănescu a adunat 45.000 de euro în conturi. Potrivit sursei citate, el era plătit cu 4.500 de euro pe săptămână.

Lider de audiență

Ediția de aseară a Survivor care a adus și o nouă eliminare a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 20:28 – 23:56. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 8.8 puncte de rating și 26.1% cotă de piață, față de locul 2 care avea doar 3.9 puncte de audiență și 11.6% share.

De-a lungul difuzării,peste 1.6 milioane de români s-au bucurat de emoțiile aduse de Jocul de Comunicare, iar în minutul de aur, la ora 21:34, aproape 2.2milioane de telespectatori urmăreau PRO TV.