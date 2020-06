Motivul a fost dezvăluit de tenismena constănțeancă chiar în cadrul unui interviu pentru BT Talks.

„Am ajuns la 26-27 de ani și aveam niște lipsuri, trebuie să recunosc. Am fost un fel de persoană izolată din cauza carierei pe care am ales-o. M-am izolat de tot ce îmi putea afecta cariera de sportiv profesionist: interviuri, emisiuni TV etc. Și nu m-am dus pentru că știam că m-ar fi putut influența, mi-ar fi dat niște aripi și aș fi început să cred cine știe ce lucruri despre mine, deși eram abia la început.

Câștigam un turneu mare, mă duceam la trei emisiuni și toată lumea mă lăuda, ce câștigam de aici? Mi-am setat chestia asta și fiind foarte disciplinată, am putut să o respect”, a spus Simona Halep intr-un interviu realizat de Andi Moisescu pentru un podcast live la BT Talks.

Mai mult, Simona Halep a ținut să facă precizări și despre US Open, turneul de Grand Slam de la finele orcărui sezon, unde tenismena „tricoloră” nu a sclipit în cariera sa. Excepție a fost în 2015, atunci când campioana noastră a ajuns până în semifinale la Flushing Meadows, acolo unde a cedat în fața italiencei Flavia Pennetta.

„De US Open pot să spun că nu prea joc bine la final de an. Pentru mine, sezonul de zgură e foarte important. Am câștigat Madridul în doi ani, am făcut finale la Roma, vreo două-trei și pot să zic că energia mea se duce în jos după Roland Garros – Wimbledon, de aceea nu reușesc la US Open să fiu foarte puternică”, a mai spus Simona Halep, pentru BT Talks.

În momentul de față, Simona Halep ocupă locul 2 în ierarhia WTA, iar în aces sezon a bifat o semifinală la Australian Open, la scurt timp după ce a triumfat în cadrul turneului de la Dubai.