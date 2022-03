Sursa: arhiva EVZ

Surpriza serii în televiziune! PRO TV, program special în plin război. Cum a contracarat Antena 1 şi Kanal D

Surpriză totală în televiziune sâmbătă seara. PRO TV a uimit pe toată lumea. În prime-time, cea mai mare televiziune din România a transmis concertul caritabil We are one, dedicat victimelor războiului din Ucraina. Antena 1 şi Kanal D au contracarat cu show-urile obişnuite de sâmbătă seara. A fost o bătălie extrem de echilibrată la nivel de audienţe, pe tronsonul naţional.