Surpriza serii în sport! Schimbare neașteptată pentru Simona Halep. Fanii au fost în extaz

Despărțirea Simonei Halep de Darren Cahill nu a fost una de bun augur se pare, aflându-se mereu în criză la nivel de staff. Sportiva a început în urmă cu doar câteva luni colaborarea cu Daniel Dobre și Adrian Marcu, însă nu au reușit să se înțeleagă pe plan sportiv.

Simona Halep este în căutare de un nou antrenor, iar potrivit unor surse ar fi în discuții cu Piotr Sierzputowski, cel care a pregătit-o pe Iga Swiatek.

Jucătoarea de tenis se pregătește acum pentru turneul WTA Dubai. Chiar dacă nu are un antrenor, aceasta a mers la Centrul Național de Tenis, de unde și-a surprins fanii. Simona Halep a postat fotografii din timpul antrenamentelor, iar alături de ea se află nimeni altul decât bunul său prieten, Horia Tecău. Cum au văzut aceste imagini, fanii au început să distribuie pe rețelele de socializare, speculând că acesta ar putea fi noul antrenor a lui Simo.

„Ce surpriză uriașă ar fi! Simona Halep, antrenată de Horia Tecău”, au scris aceștia încântați de imaginile în care fostul tenismen pare că a preluat rolul de antrenor al Simonei.

What a surprise would that be! Simona Halep, coached by Horia Tecau 😳🤩 pic.twitter.com/kvI7MBTpPU

— In Halep We Trust (@InHalepWeTrust) February 5, 2022