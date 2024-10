Surpriză neplăcută iubitorii fotbalului. Peste 1 milion de români nu pot vedea Glasgow Rangers - FCSB

FCSB va juca cu Glasgow Rangers joi seara, în cea de-a treia etapă a competiției Europa League. Meciul de fotbal va fi transmis de două posturi de televiziune, însă nu toți suporterii vor avea acces.

Aproximativ 1,2 milioane de români, abonați la rețelele de cablu nu vor putea urmări partida disputată de roș-albaștri. Aceasta deoarece nu toți operatorii preiau posturile de televiziune care vor difuza partida.

Echipa patronată de Gigi Becali joacă joi, 24 octombrie, cu Glasgow Rangers, în cea de-a treia etapă a Europa League. Partida se va disputa în Scoția, pe Ibrox Park, duelul dintre FCSB și Glasgow fiind programtă de la ora 22.00.

Meciul se va vedea, la televiziunile din România, pe Prima Sport 5 și pe Digi Sport 1. Cele două posturi de televiziune nu sunt accesibile românilor abonați la operatorii locali sau la Vodafone. Se estimează că 15% dintre abonații operatorilor de televiziune prin cablu nu vor vedea meciul de fotbal.

Astfel, conform informațiilor oficiale, din numărul total al abonaților la operatorii de televiziune prin cablu, 69% au optat pentru Digi. Alți 16% sunt abonați la Orange, iar restul la Vodafone (11%) și diferiți operatori locali (4%). Cei din ultimele două categorii vor avea ghinion. Operatorii pe care i-au ales nu au contracte pentru preluarea celor două posturi sportive.

În grila Vodafone și în cele ale operatorilor locali figurează doar programul Prima Sport 1 care nu difuzează meciul dintre FCSB și Glasgow Rangers.

Meciul de fotbal dintre FCSB și Glasgow Rangers este programat joi, 24 octombrie, de la ora 22.00. Partida se va juca în Scoția, pe stadionul Ibrox Park.

Înainte de acest meci, roș-albaștri ocupă locul patru în clasament, cu șase puncte, la egalitate perfectă cu Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin. Gruparea bucureșteană a câștigat toate punctele puse în joc, în primele două partide. FCSB a câștigat cu 4-1 meciul împotriva celor de la RFS. De asemenea, echipa lu Gigi Becali s-a impus, în deplasare, cu 1-0, împotriva lui PAOK Salonic.

De partea cealaltă, vicecampioana Scoţiei ocupă locul 17, în clasamentul Europa League cu doar 3 puncte acumulate.

Meciul va fi arbitrat de italianul Marco Di Bello, la centru. El îi va avea ca asistenți pe Davide Imperiale şi Alessio Berti. Al patrulea oficial va fi Rosario Abisso, iar pentru monitorizarea sistemului VAR au fost desemnați Luca Pairetto și Valerio Marini.

Italianul Di Bello a arbitrat partida dintre PAOK și Malmo, din calificările pentru Liga Campionilor. Meciul a fost câștigat de suedezi cu scorul 4-3.

🎙️ Philippe Clement spoke to the media ahead of Thursday’s match against FCSB. pic.twitter.com/63he3klEyw

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 23, 2024