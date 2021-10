Surpriză majoră în ultimul sondaj INSCOP. USR PLUS în scădere evidentă în timp ce AUR își dublează scorul electoral

Se mai remarcă un fapt interesant și anume că USR PLUS se află într-o cădere liberă accentuată.

Înainte de căderea Guvernului Cîțu, PSD a ajuns la 35, 4%, PNL la 21,9%, USR a căzut la 9,8 % iar AUR urcă la 17,1% și își dublează scorul electoral,se arată în sondajul Inscop realizat în perioada 15 – 27 septembrie 2021.

AUR urcă în sondaje în timp ce USR PLUS coboară vertiginos

„Intenția de vot a populatiei inainte de caderea Guvernului Citu. Nu stim cum arata dupa trecere motiunii, dar putem sa facem un exercitiu de imaginatie. Cea mai relevanta masuratoare va fi insa dupa ce se vor mai racori putin spiritele si emotiile. Constatam însă ca AUR și-a dublat scorul fata de alegerile de acum doar 9 luni. Este un ritm de creștere uriaș care pare încurajat in continuare de scenele din spațiul politic. Datele sondajului de opinie la nivel national au fost culese în perioada 15 – 27 septembrie 2021.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%. Sondajul a fost realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project”, a scris politologul, pe pagina a de Facebook.

Și ultimele sondajele Sociopol, de la sfârșitul lunii septembrie arată decăderea USR PLUS. Acestea plasează PSD pe primul loc și atinge un procent de 36%, urmat la mare distanță de PNL cu 16% și de AUR cu 13%, respectiv USR PLUS cu 12%.

Liderul PSD a ajuns pentru prima peste președintele României. Astfel, Marcel Ciolacu a strâns 16% din preferințele celor chestionați, iar Klaus Iohannis un procent de 15%.