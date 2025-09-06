Social Suprataxare pentru șoferi din cauza unei erori banale. Se cere atenție!







Sezonul estival la mare s-a încheiat, iar atenția turiștilor s-a mutat acum către destinațiile montane, în special pe spectaculosul Transfăgărășan și zona Bâlea Lac.

Mii de români și turiști străini aleg anual aceste locuri pentru peisajele impresionante, lacurile glaciare și traseele montane. Însă, odată cu creșterea numărului de vizitatori, autoritățile au introdus noi reguli stricte, iar șoferii trebuie să fie atenți la detalii pentru a evita sancțiuni și taxe suplimentare.

Transfăgărășan, inaugurat în 1974, rămâne una dintre cele mai importante atracții turistice din România. Drumul străbate masivul Făgăraș pe o lungime de 92 de kilometri, atingând altitudinea maximă de 2.040 de metri. De-a lungul traseului, turiștii pot admira peisaje spectaculoase, cascade, lacuri glaciare și puncte de belvedere unice.

Șoseaua traversează patru județe și este considerată, de numeroase publicații internaționale, una dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume. Popularitatea sa a crescut considerabil în ultimii ani, în special după ce a fost promovată în celebra emisiune auto Top Gear, care a numit-o „cea mai frumoasă șosea de condus din lume”.

În general, Transfăgărășanul este deschis circulației între 15 iunie și sfârșitul lunii octombrie, însă aceste date pot varia în funcție de condițiile meteo. În acest an, drumul a fost redeschis pe 7 iunie, după șase luni de restricții cauzate de zăpezi abundente.

Turiștii care aleg să se oprească în zona Bâlea Lac trebuie să știe că parcarea se face exclusiv în spații special amenajate, iar tarifele diferă în funcție de tipul vehiculului și durata staționării.

Motocicletă → 5 lei/oră

Autoturisme → 10 lei/oră

Rulote → 20 lei/oră

Taxă tichet pierdut → 60 lei

Fiecare șofer primește un tichet de parcare la intrarea în spațiul dedicat, iar acesta trebuie păstrat cu mare atenție. Codul de bare imprimat pe tichet este folosit pentru a calcula durata exactă a parcării.

Dacă tichetul este pierdut sau deteriorat, șoferul va fi obligat să achite taxa suplimentară de 60 de lei, indiferent de durata staționării. Autoritățile recomandă păstrarea tichetului într-un loc ferit de umezeală, soare sau deteriorare mecanică, notează Turnul Sfatului.

Pe lângă taxele de parcare, turiștii trebuie să știe că accesul la toaletele publice din zona Bâlea Lac și Transfăgărășan costă 5 lei.

De asemenea, autoritățile locale au instalat panouri de avertizare pentru a preveni incidentele cu urșii. Tot mai multe cazuri au fost raportate în care turiștii au încercat să hrănească animalele sălbatice sau să facă fotografii de aproape, punându-și viața în pericol.

Conform legislației, hrănirea urșilor este interzisă, iar cei care încalcă această regulă riscă amenzi considerabile. Autoritățile avertizează că astfel de comportamente pot provoca atacuri, unele cu potențiale consecințe fatale.

Pentru a evita neplăcerile și costurile suplimentare, turiștii sunt sfătuiți să respecte regulile stabilite de autorități. Iată câteva recomandări utile:

Păstrați tichetul de parcare în stare bună — deteriorarea codului de bare poate genera plata taxei suplimentare de 60 de lei. Nu parcați în zone neautorizate — amenzile sunt usturătoare și pot depăși 500 de lei. Evitați să hrăniți urșii sau să vă apropiați de ei pentru fotografii — riscul de atac este ridicat. Folosiți zonele special amenajate pentru popasuri și camping — camparea ilegală poate atrage sancțiuni. Fiți atenți la condițiile meteo — Transfăgărășanul este cunoscut pentru schimbările bruște de vreme, care pot duce la restricții temporare.

La altitudinea de 2.034 de metri, Bâlea Lac este una dintre cele mai vizitate destinații din România. Lacul glaciar oferă peisaje spectaculoase pe tot parcursul anului, însă în sezonul cald devine punctul central pentru turiștii care tranzitează Transfăgărășanul.

Zona este cunoscută și pentru Bâlea Cascadă, precum și pentru Hotelul de Gheață, o atracție unică în Europa, care se construiește anual, în funcție de condițiile meteo. În sezonul estival, însă, accentul cade pe drumeții, fotografie, sporturi montane și relaxare în aer liber.

Autoritățile au anunțat că în sezonul 2025 vor fi implementate măsuri suplimentare de siguranță pe traseele din zona Bâlea Lac și Transfăgărășan. Printre acestea se numără: