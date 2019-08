După ce s-a lovit de indiferența autorităților, Nelu Gene a decis să își caute singur fiica. Tot ce a aflat până acum este că cel care a vândut-o este iubitul ei.

Tatăl, stabilit în Austria și afectat de o dramă asemănătoare cu tragedia familiilor Alexandrei și Luizei, a venit în Caracal pentru a le oferi încurajările sale, în această perioadă extrem de dificilă.

„Am plâns în primul rând. Am întâlnit familiile, le-am încurajat. Fiica mea a fost vândută de prietenul ei, dar celelelte aspecte sunt trase de păr. Să-mi spună că avem o pistă. La vremea aceea DIICOT și-a închis telefonul. M-a chemat pe mine cineva după 20 de ani ? Să ce? Uitați aici articolul. Eu nu am avut niciodată acces la dosar. Și părinții Luizei au fost duși. Eu în 20 de ani am primit o hârtie cu 2 fraze”, a declarat Nelu Gene, potrivit site-ului Antenei 3.

