Monden De ce a trimis NASA un cântec al lui Missy Elliott pe Venus







Pentru piesa „The Rain (Supa Dupa Fly)” a lui Missy Elliott, au fost necesare aproape 14 minute pentru a călători până la planeta iubirii, Venus. NASA a transmis cântecul către planetă prin intermediul antenelor radio de lângă Barstow, California. Acestea sunt folosite de obicei pentru misiuni de urmărire a navelor spațiale, dar și pentru a trimite comenzi și a primi date.

„Cântecul meu „The Rain” a fost transmis oficial până pe Venus, planeta care simbolizează puterea, frumusețea și emanciparea. Cerul nu este limita, este doar începutul”, a scris Elliott pe platforma X.

De ce a fost ales cântecul lui Missy Elliott pentru a ajunge în spațiu?

NASA nu a spus de ce a ales să transmită din nou un cântec în spațiu. Este doar a doua oară după ce piesa „Across the Universe” a trupei The Beatles a fost trimisă către Steaua Polară, Steaua Nordului, în 2008. Totuși, din punct de vedere cultural, faptul că melodia a fost trimisă poate semnala poziția lui Elliott ca unul dintre artiștii unici ai Pământului. Dacă scopul este să le cânte o serenadă extratereștrilor, de ce nu ar face-o Elliott cu un rap pe „I Can't Stand the Rain”, single-ul de succes al lui Ann Peebles din 1973?

Artista se joacă adesea cu iconografia spațială în lucrările sale. La acest lucru NASA a făcut referire într-o declarație despre transmisie. NASA i-a propus lui Elliott să colaboreze cu agenția, înainte de a se hotărî asupra acestei inițiative.

„Missy are un palmares de infuzii de povești axate pe spațiu și imagini futuriste în videoclipurile sale. Astfel încât oportunitatea de a colabora la ceva din această lume este cu adevărat potrivită”, a declarat Brittany Brown, director în cadrul biroului de comunicare al NASA.

Deși transmisiunile de melodii sunt rare, NASA a trimis muzică în spațiu în alte moduri. Cel mai notabil, la bordul Voyager 1 și 2 în 1977, NASA a inclus un disc fonografic din cupru placat cu aur cu „sunete și imagini selectate pentru a portretiza diversitatea vieții și culturii de pe Pământ”.

Cine este Missy Elliott?

Elliott a primit recunoașterea mult așteptată și aici, pe Pământ. În 2019, rapperița a devenit prima femeie artist hip-hop care a fost inclusă în Songwriters Hall of Fame. Patru ani mai târziu, ea a devenit prima femeie rapper care a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. O stradă din statul său natal, Virginia, poartă chiar numele ei.

Turneul din 2024 al rapperiței în America de Nord se numește „Out of This World”. Acesta este primul ei turneu ce o are cap de afiș. O prezintă pe Elliott purtând frecvent costume cromate și cu crampoane. Acestea fac ecou esteticii futuriste a filmelor spațiale din anii '80. Chiar și videoclipul single-ului „Sock It 2 Me”, de pe albumul ei de debut din 1997, are loc în spațiu. Îmbrăcată în costume spațiale caricaturale în culori diferite, Elliott cântă în timp ce se înalță prin galaxie.

Transmiterea de către NASA a unui cântec hip-hop către Venus este o premieră pentru agenție. Dar pentru Missy Elliott, se poate spune că a fost deja în spațiu, conform cnn.com.