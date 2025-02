Sport Superliga. Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, 0-1. Trei puncte de aur pentru olteni, care au devenit lideri







Superliga. Universitatea Craiova a devenit lidera campionatului, azi, după succesul la limită, scor 1-0, înregistrat pe terenul celor de la Unirea Slobozia. După o repriză albă, diferența a fost făcută de Alexandru Cicăldău, cel care a punctat în minutul (76). Procentaj maxim pentru Mirel Rădoi, de la revenirea pe banca tehnică a oltenilor. Antrenorul a bifat trei succese în trei meciuri.

Superliga. Universitatea Craiova a adunat trei victorii în trei meciuri de la revenirea antrenorului Mirel Rădoi

„Alb-albaștrii” au urcat pe prima poziție și sunt la egalitate de puncte cu Dinamo - 45. Pe 3 este „U” Cluj (44), pe locurile 4 - 5 CFR Cluj și FCSB (ambele cu câte 43 de puncte). Toate aceste ultime trei formații au câte un meci mai puțin disputat.

Unirea Slobozia - Universitatea Craiova 0-1 (0-0), Arena 1 - Clinceni A marcat: Alexandru Cicâldău (76). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Alexandru Vodă (Alba Iulia), Doru Claudiu Lucaciu (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Andrei Antonie (Bucureşti) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF.

Tehnicianul oltenilor, scos din minți de gazonul de la Clinceni

„Mă așteptam să avem ceva probleme din cauza gazonului. Măcar până mâine suntem pe primul loc, băieții merită felicitări. Nu am ce să le reproșez băieților pentru modul în care s-au pregătit, sunt foarte mulțumit din cauza mentalității, vreau să câștig indiferent unde joc.

Le-am și spus celor din staff că și în cazul unui 0-0 nu pot să condamn jucătorii, nu poți să joci în astfel de condiții. Am preferat să încercăm să remediem problemele din defensivă, apoi să le dăm libertate jucătorilor din atac”, a spus Mirel Rădoi, la final, conform Digi Sport.

„O partidă destul de grea, terenul nu a fost ceea ce ne așteptam, dar am încercat să ne adaptăm, cred că am jucat bine în repriza a doua. Am vorbit cu Mister înainte de meci și ne-a zis că trebuie să avem continuitate, asta ne lipsea. Ne gândim la meciul următor acum. A fost o săptămână foarte grea, dar cu 3 victorii”, a spus și mijlocașul Universității, Vladimir Screciu.