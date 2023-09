SuperLiga. FC Hermannstadt s-a impus în fața celor de la FC Voluntari cu 3-1

SuperLiga a ajuns la a noua etapă în sezonul regulat. Disputa dintre FC Hermannstadt și FC Voluntari de duminică s-a încheiat cu scorul 3-1. Meciul s-a disputat pe Stadionul Municipal, unde ilfovenii au deschis scorul. Deși păreau să dețină meciul, după pauză sibienii și-au revenit și au marcat trei goluri.

Dragoș Iancu a marcat în minutul 51 al etapei a noua a SuperLigii, egalând scorul. În minutul 57, Daniel Paraschiv a marcat din penalty. Ultimul gol al celor de la FC Hermannstadt a fost dat în minutul 84, de Petrișor Petrescu.

FC Voluntari a încheiat partida din SuperLiga cu nouă oameni în teren. Matricardi (76) și Armaș (82) au fost eliminați pentru cumul de cartonașe galbene și respectiv roșu direct.

După victoria înregistrată duminică, FC Hermannstadt a urcat pe locul șapte, cu 12 puncte. Ei au avut în SuperLiga trei victorii, trei remize și două înfrângeri. FC Voluntari este pe locul 10, cu 10 puncte. Pe primul loc se află FCSB, cu 18 puncte.

Marius Măldărășanu, antrenorul celor de la FC Hermannstadt, a spus că primul gol al partidei a fost încasat dintr-o greșeală. El spune că elevii său au început meciul împotriva celor de la FC Voluntari mai moale, dar apoi și-au dat drumul la joc.

Antrenorul sibienilor spune că aceștia au ținut cont de sfaturile pe care el le-a dat la pauză. Astfel au reușit să obțină victoria în a noua etapă din SuperLiga. Măldărășanu consideră că victoria de duminică a fost una meritată.

„Trăim periculos. Jocul greșeala așteaptă. Am greșit, am primit gol. În prima repriză a fost ca după vacanță, am început moale, ei au schimbat sistemul. Golul a venit pe o diagonală. Mă bucur că băieții au înțeles ce le-am spus la pauză. Anul trecut eram mai umili, nu ne dădeam la o parte de la munca de jos. Acum, nu că nu fac efort, dar sunt momente în care nu cobori, și plângi după aceea. Au ieșit cu o atitudine foarte bună, am întors rezultatul rapid și cred că e victorie meritată”, a spus antrenorul sibienilor după meciul cu Voluntari.