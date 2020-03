Olguţa se teme că nu cumva toţi colegii ei parlamentari să nu fi fost expuşi temutului Coronavirus.

„Daca senatorul PNL a intrat in sala de plen a Parlamentului, suntem toti infectati. Exista sansa ca ziaristii sa fi scapat sanatosi, dat fiind ca ei stau in afara salii de plen. I-a rezolvat Orban pe toti, azi, cand i-a chemat la conferinta de presa sa le spuna ca el se izoleaza in Vila lui Dej. Prin comunicat de presa nu putea…

Cate dovezi de iresponsabilitate mai vreti? Ieri l-au retras pe Catu si au lasat tara fara guvern, iar acum nu se poate investi guvern ca parlamentul intra in carantina… Daca nu ar fi situatia asa de grava, ar fi de rasul curcilor!

Ce bancuri bune mai aveti cu ciuma galbena care cuprinde Romania?

P.S. Faptul ca senatorul PNL e suspect de coronavirus se stia inca dinainte de sedinta de plen. Intrebarea este: de ce a mai venit acolo?”, a transmis Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, l-a criticat în termeni duri pe premierul Ludovic Orban, care a declarat vineri că se va autoizola după ce senatorul PNL Constanţa Vergil Chițac a fost testat pozitiv cu Coronavirus. N-a fost ferit nici Iohannis. Aveţi toate detaliile atacului devastator al lui Băsescu AICI.

Te-ar putea interesa și: