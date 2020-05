„Da. Am plecat în această bătălie cu mâinile goale și într-un timp foarte scurt, am reușit, pe lângă aprovizionarea din import a materialelor sanitare necesare, într-o bătălie cumplită pe plan mondial pentru resursele disponibile din punct de vedere sanitar, am reușit performanța, în ciuda tuturor criticilor și a comentariilor negative la adresa noastră, am reușit să dăm drumul inclusiv producției locale.

Şi speranța noastră este că din această criză se poate vedea și o oportunitate, în sensul în care un segment industrial, total neglijat în ultimii ani, care a făcut ca România să fie complet nepregătită în fața unei epidemii, să transformăm această criză într-o oportunitate și pentru a dezvolta segmente ale industriei care să vină cu produse necesare în această perioadă.

Am dat deja în producție: producția de măști, de combinezoane, se lucrează, în acest moment, inclusiv pentru producția de materiale necesare acestor echipamente, mă refer la măștile care au nevoie de un material special care urmează a fi produs local, în cel mai scurt timp.

Se lucrează la producția de alte echipamente sanitare, astfel încât credem că, pentru perspectiva unui val doi, vom fi pregătiți inclusiv din punct de vedere al producției locale”, a declarat Dancă, la Digi24.