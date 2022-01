Sursa: arhiva EVZ

Suntem în 2022. O țară a rămas însă în 2014. Acolo anul are 13 luni, iar timpul se calculează diferit

Toată lumea a serbat intrarea în 2022, numai că o țară din Africa a rămas în 2014, an în care a intrat pe 11 septembrie 2021. Etiopienii sărbătoresc începutul unui nou an pe 11 septembrie sau pe 12 septembrie dacă este un an bisect.