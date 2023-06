Suntem „foarte răi și foarte proști”. Caz scandalos cu un orfan, povestit de preotul Ioan Istrati

„Un tânăr orfan cânta de mama focului, puțin fals, cu o boxă și cu un negativ. Am izbucnit în râs. I-am dat un bănuț mov. Era ceva exotic, lacrimogen și răgușit, ca un Dan Spătaru după o noapte de băută. Un tânăr i-a dat cu șutul în fund. A plecat lăcrimând cu boxa lui cu tot. Humanoizii rânjeau de fericire, comentau niște mamașe pieziș: e inadmisil”. Preotul a mai adăugat că peste tot în Europa există studenți, orfani, oameni ai străzii care cântă pentru a primi bani

„Înghețau degetele pe corzi, și noi Iu, iu iu brădui, brădui, Hrușcă, Șeicaru, Socaciu. Am făcut câteva mii de șilingi. După vreo trei ore, înghețați bocnă, am intrat în cafeneaua baroc luxuriantă, am comandat prăjitură Mozart și lichior de cafea. A fost minunat. Copiii ăștia orfani, când împlinesc 18 ani sunt efectiv aruncați în stradă, lepădați de o societate proastă”.