Angajări într-un domeniu bine plătit, sunt disponibile 10.000 de locuri de muncă. Angajatorii au pus salariul la vedere

Marile corparații IT din Occdient au făcut mari disponibilizări în ultima perioadă, iar mulți români se tem să se mai angajzeze în acest domeniu. Companiile din România caută angajați în acest domeniu pentru că au multe posturi libere. Angajatorii români au contactat cu 45% mai mulți candidați la începutul acestui an față de perioada similiară a anului 2022.

Tot mai multe firme au ales să afișeze care este salariul pe care angajații îl primesc. Aceasta este o metodă pentru a atrage tot mai mulți candidați. Gradul de transparentizare în ceea ce privește salariul a ajuns la 36%, comparativ cu 22% anul trecut. Cele mai multe locuri de muncă unde pretendenții pot vedea ce salariu pot să primească sunt din următoarele domenii: vânzări, inginerie, financiar/contabilitate, IT/telecom și producție/logistică.

Aproximativ 8% dintre aceste anunțuri se adresează și celor care nu au experiență, 26% persoanelor care sunt începătoare în domeniu, 38% candidaților care au cel puțin doi ani și cel mult cinci ani de experiență. În jur de 28% dintre anunțuri sunt pentru cei care au o experiență de peste cinci ani. Și angajatorii care au nevoie de personal care să călătorească permanent în afara țării au afișat ofertele salariale pentru a atrage candidații.

Unde te poți angaja pe un salariu mare

Cele mai multe locuri disponibile de la începutul anului sunt în vânzări, management, inginerie și financiar/contabilitate. Aproximativ 20% dintre aplicări au fost făcute în domeniul vânzărilor, 14% în management și 9% în domeniul financiar. Salariul oferit de Area Sales Manager, în Iași, pentru un specialist cu experiență în FMCG de minim doi ani și permis de conducere categoria B este de 1.500 de euro.

Un loc de muncă în domeniul vânzărilor este disponibil și în București la Field sales representative. Printre cerințele angajatorului se numără experienţa în vânzarea organelor de asamblare și a altor materiale din domeniul construcțiilor. Un angajat al companiei primește între 1.200 și 1.500 de euro. De asemenea, un inginer care are experiență în vânzări se poate angaja în București, Timișoara sau Cluj Napoca. Oferta salarială este de 1.500 de euro.

Angajatorii în IT își caută și ei de zor noi angajați. Chiar dacă au fost făcute multe concedieri în corporațiile mari din vestul Europei, firmele din România au aproximativ 10.000 de locuri de muncă disponibile pentru doritori. Anunțurile privind un job în IT pot fi găsite pe platforma Best Jobs.