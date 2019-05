Marius Șumudică nu duce lipsă de oferte. „În 2-3 săptămâni voi semna cu o nouă echipă”

Marius Șumudică (48 de ani) s-a despărțit de gruparea saudită Al Shabab, după ce a ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei. Totuși, antrenorul româan a anunțat că va semna în două săptămâni cu o nouă echipă.





Conducerea lui Al Shabab i-a reziliat condractul lui Marius Șumudică, fiind nemulțumită de faptul că trupa condusă de fostul rapidist a ratat clasarea pe locul trei în campionatul din Arabia Saudită, ultimul care permitea accederea în Liga Campionilor Asiei.

Deși se aștepta să continue la Al Shabab și în sezonul viitor, „Șumi” a fost surprins de decizia șefilor clubului. Însă, tehnicianul nu duce lipsă de oferte, și va parafa cu o nouă echipă în mai puțin de o lună. Chiar dacă nu a dezvăluit numele niciunei echipe, românul a precizat că va rămâne în fotbalul din zona Golfului.

„În 2-3 zile ajung acasă. Am nevoie de o vacanţă, după care există ceva oferte din zona Golfului. În 2-3 săptămâni voi semna cu o nouă echipă.

Despre Al Shabab, ce să spun... Ne-am înţeles verbal, mâine urmează să semnăm actele. A fost de comun acord, ne-am aşezat la masă, a fost o discuţie între mine şi preşedinte. Am avut un ghinion teribil în ultimele două meciuri, nu am prins Champions League, dar am prins Arabian Cup. Am căzut de comun acord şi am considerat că e bine să ne oprim acum.

Am avut un an extraordinar. Chiar ieri am fost desemnat al treilea antrenor al campionatului. A însemnat mult pentru mine. A fost o ceremonie extraordinară şi m-am simţit antrenor, m-am simţit respectat. Chiar atunci am avut această discuţie şi am pus punct colaborării.

Au fost nişte ani ascendenţi. Dintre toate echipele pe care le-am antrenat, pe una am făcut-o campioană, Astra, cu Kayseri am terminat pe 5, iar aici... doar trei antrenori nu au fost schimbaţi. E un preşedinte vulcanic, care mi-a spus că dacă voi termina cu el campionatul e ca şi cum l-am câştigat. Iată că l-am terminat”, a declarat Marius Şumudică la Digi Sport.

