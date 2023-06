Summitul CPE s-a încheiat. Ce a avut de câștigat Republica Moldova

Președinta Maia Sandu a declarat la finalul evenimentului că există mai multe rezultate concrete, menționând inclusiv înțelegerea privind reducerea tarifelor la roaming, ajutorul oferit de UE pentru contracararea amenințărilor hibride și banii oferiți pentru asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.

„Trebuie să promovăm inițiative care apropie cetățenii europeni unii de alții”

„În cadrul Summitului, am făcut un schimb de opinii pentru a găsi soluții comune pentru a apropia comunitățile noastre, pentru a crea pace și stabilitate în Europa. Ne-am concentrat pe mai multe subiecte: întărirea colectivității. Trebuie să promovăm inițiative care apropie cetățenii europeni unii de alții. Apoi am avut peste 900 de schimburi între Spania și țările din parteneriatele de est. Apoi treptat s-a aprobat măsura de anulare treptată a taxelor de roaming cu Moldova. Am făcut un schimb de păreri pe anumite proiecte: de exemplu coridorul care va fi dezvoltat de Spania, Franța și Portugalia sau extinderea coridorului Mediteraneană spre Ucraina sau îmbunătățirea infrastructurii spre Europa de Est. De asemenea, un subiect a fost securitatea, în special cea nucleară”, a declarat premierul Spaniei, Pedro Sanchez.

„O să începem negocierile de aderare la UE anul acesta”

În cadrul summitului, mai mulți lideri lideri europeni și-au schimbat mesajul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, optând pentru accelerarea procesului. „Parlamentul European este prima instituție care a spus fără ezitare că Republica Moldova trebuie să adere în UE. Am spus-o personal că locul Republicii Moldova este în Europa și am întreprins pași. Bineînțeles, o să începem negocierile anul acesta. Momentul aderării o să fie când va exista o voință politică și ea este, curajul este, noi am dat dovadă de spirit de conducere. De ce nu?”, a declarat președinta Parlamentului europeran, Roberta Metsola, în cadrul Summitului CPE.

„Propunem să accelerăm procesul de aderare a Republicii Moldova la UE„

„Propunem ferm să accelerăm procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană și apreciem curajul cu care Moldova se menține în fața atacurilor hibride ale Rusiei”, a menționat prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, la o conferință de presă desfășurată în cadrul Summitului.

Un mesaj puternic a primit Chișinăul și din partea Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borell, care a declarat că Transnistria nu reprezintă un impediment pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană: „Republica Moldova decide în mod independent ce se întâmplă cu regiunea transnistreană. Ciprul a devenit membru al UE având o problemă teritorială. Moldova la fel poate să facă acest lucru”.

Susținere politică și financiară din partea Norvegiei

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store: „Sunt foarte fericit să mă aflu aici. Apreciez efortul R. Moldova de a organiza un astfel de Summit. Norvegia este total angajată să sprijine evoluția democratică în această parte a Europei. Alegerea Moldovei de a merge pe parcursul european și pe parcursul reformelor de modernizare este un parcurs corect și susținem acest lucru. Acest război este o grozăvie, dar voi sunteți în procesul de a realiza reformele. În acest ani, în 2023, noi am oferit 50 de milioane de euro dedicat pentru eforturile Moldovei, cooperăm cu Guvernul. De asemenea, cu Banca Mondială și partenerii pentru a ne asigura ca această asistență să fie una utilă. E vorba de curaj al politicienilor și e timpul să fiți curajoși în Europa. Apreciem foarte mult mediul care este acum în Moldova, suntem impresionați și puteți conta pe susținerea noastră în lunile și anii care vor urma”.

Președinta Maia Sandu a declarat la încheierea summitului că a fost o plăcere să găzduiască Summitul CPE și e foarte mândră că au putut fi primiți toți la Bulboaca. „Suntem deosebit de recunoscători pentru tot sprijinul pe care l-am primit. Întreaga comunitate s-a reunit pentru a susține acest efort”, a spus Sandu. „Astăzi, aici, la doar 20 de km de Ucraina am reunit întregul continent pentru a reafirma hotărârea de a readuce pacea în UE. Astăzi ne-am arătat puterea și unitatea într-un moment în care stabilitatea continentului e în pericol. Vă mulțumesc că ne v-ați alăturat astăzi aici, în satul Bulboaca la finalul Summitul CPS. Primul summit organizat într-o țară non-UE și suntem foarte mândri că am putut să-i primim pe toți aici”, a declarat președinta Republicii Moldova.