NATO ar trebui să îşi lărgească în mod semnificativ preocupările, incluzând problemele legate de modificările climatice, viitoare pandemii și terorism, fără să piardă din atenție amenințările care apar din partea Chinei, se arată într-un raport la nivel înalt solicitat de Alianță, despre care s-a discutat în detaliu, marți

Secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, a anunţat că miniştrii au adoptat un raport cuprinzător privind China. Încă din prima zi a reuniunii, Stoltenberg a avertizat că una dintre provocările la nivel mondial la adresa NATO este ascensiunea Chinei și a explicat că aceasta se apropie de spațiul Alianței, investind puternic în infrastructura unor țări NATO din Europa, inclusiv în zona Mării Negre.

Secretarul general al Alianței a tras atenția că în acest caz nu e vorba de un dușman, ci de un competitor și acesta este încă un motiv pentru care NATO trebuie să aibă un rol global mai puternic.

„China nu are aceleași valori ca și noi”

„China are al doilea cel mai mare buget de apărare din lume și investește puternic în noi capabilități. În plus, China nu are aceleași valori ca și noi, subminează drepturile omului, este agresivă cu alte țări și se angajează tot mai mult într-o competiție sistemică față de noi. Așadar, democrațiile cu aceleași principii trebuie să lucreze împreună, pentru că avem interesul comun de a ne apăra valorile, prin întărirea rezistenței societăților, economiilor și instituțiilor noastre și menținând ordinea bazată pe reguli”, a declarat Jens Stoltenberg.

„La această ministerială am aprobat un raport cuprinzător privind China, care evaluează dezvoltarea militară a Chinei, activitate ei crescută în vecinătatea noastră și implicațiile asupra rezistenței NATO la riscuri și vulnerabilități, inclusiv când vine vorba de tehnologiile emergente și infrastructurile esențiale”, a adăugat secretarul general al Alianței Nord Atlantice.

La sesiunea dedicată Regiunii Mării Negre miniștrii au analizat evoluțiile de securitate și rolul NATO în această zonă în ceea ce privește asigurarea unei descurajări și apărări eficiente, precum și relațiile de parteneriat.

La discuții au participat și șefii diplomaților din Georgia și Ucraina. Aliații au decis creșterea cooperării și sprijinului aliat în favoarea Georgiei și Ucrainei.