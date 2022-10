Sursă: Spotmatik | Dreamstime.com

Substanța periculoasă din locuință care ne poate ucide în somn

O substanță care nu poate fi observată și nu are niciun miros ne poate ucide în propria locuință. În plus, nu avem cum să ne dăm seara că am fost intoxicați. Trebuie să ne luăm măsuri de precauție pentru a evita o tragedie.