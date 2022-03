Subfinanțare istorică în sport: Nu mai sunt bani pentru calificările la Jocurile Olimpice. FRG acceptă donații (inter)naționale

Gimnastica are nevoie de sprijinul românilor – FRG se confruntă cu o criză financiară semnificativă, după ce Ministerul Sportului nu a asigurat o finanțare corespunzătoare în vederea calificării unei echipe complete de sportivi la competițiile naționale, europene și mondiale astfel încât România să poată participa la viitoarele Jocuri Olimpice.

Deși ministrul Eduard Novak este primul șef al portofoliului Sportului care a declarat public că susține gimnastica și are pregătit un program de infrastructură vital domeniului, potrivit președintelui FRG, oficialul nu și-ar fi dat seama că unele dintre federațiile sportive au fost dezavantajate, în ciuda subfinanțării justificate.

Dacă în urmă cu câțiva ani gimnastica românească se impunea în fața altor state în acest sport, în ultima perioadă sportivii se confruntă cu o situație precară. FRG nu a reușit să califice o echipă completă la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, motiv pentru care solicită sprijinul românilor în cadrul unei campanii de donații.

„Suntem într-o situație nefavorabilă total, având în vedere situația care a fost (pandemia – n.r.) și războiul din Ucraina. Sunt în fața noastră zeci de ONG-uri care ajută copii, care au cauze dureroase de sărăcie și probleme sociale.

Și noi suntem într-o situație la fel de dureroasă, însă, pe domeniul nostru de activitate, confruntându-ne cu o subfinanțare istorică. Este singurul apel pe care îl facem – ne dorim ca lumea să încerce să vadă dacă rezonează. Nu cerem nimic altceva. Situația este gravă”, a declarat pentru Evenimentul Zilei președintele FRG, Carmencita Constantin.

For the first time, the Romanian Gymnastics Federation 🇹🇩 is accepting international and national donations to support Romanian Gymnastics.

You can make a direct donation here: https://t.co/zXmOSe00qP pic.twitter.com/rlLHFFZcJ3

— GYMeme (@IzbasaG) March 8, 2022