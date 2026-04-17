SUA susțin că pun o presiune fără precedent asupra Iranului. Un posibil acord este considerat „aproape”

Statele Unite dețin în prezent un nivel „fără precedent” de presiune asupra Iranului, pe fondul presiunilor economice și al tensiunilor regionale, potrivit unui fost adjunct al consilierului pentru securitate națională, în timp ce Donald Trump a declarat că un acord cu Teheranul ar putea fi „aproape”, potrivit Fox News.

Declarațiile au fost făcute în timpul emisiunii „Fox News @ Night”, unde analiștii au discutat despre impactul sancțiunilor americane asupra economiei iraniene și despre rolul strategic al Strâmtorii Ormuz.

Potrivit fostului oficial, combinația dintre sancțiuni severe și izolarea diplomatică a limitat semnificativ capacitatea Iranului de a-și proiecta influența în regiune.

„Statele Unite au mai multă influență ca niciodată în raport cu Iranul”, a explicat acesta, subliniind că restricțiile asupra exporturilor de petrol și accesului la sistemul financiar internațional au afectat profund economia iraniană.

Datele publicate de International Monetary Fund arată că economia Iranului a fost supusă unor fluctuații majore în ultimii ani, în special din cauza sancțiunilor și a volatilității prețului petrolului.

Un element central al negocierilor îl reprezintă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol tranzitează această zonă, potrivit U.S. Energy Information Administration. Analiștii avertizează că orice blocaj în această zonă ar avea consecințe majore asupra piețelor energetice globale și ar amplifica tensiunile geopolitice.

Declarațiile lui Donald Trump privind apropierea unui acord cu Iranul vin într-un context în care negocierile indirecte au fost reluate în mai multe runde. Potrivit unor analize publicate de Reuters, discuțiile se concentrează pe limitarea programului nuclear iranian în schimbul relaxării unor sancțiuni.

Oficialii americani nu au confirmat detalii concrete, însă au indicat că orice acord ar trebui să includă garanții verificabile privind activitățile nucleare ale Iranului.

Într-un context marcat de tensiuni persistente și interese strategice majore, poziția SUA față de Iran rămâne una de presiune combinată cu deschidere pentru negociere.

Influența economică și controlul asupra punctelor-cheie din regiune, precum Strâmtoarea Ormuz, oferă Washingtonului avantaje semnificative, însă evoluția negocierilor va depinde de concesiile reciproce și de stabilitatea regională.