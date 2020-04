Declarația lui Pompeo nu este o surpriză. Cele două țări au derulat un program comun de dezvoltare a vaccinurilor recunoscut la nivel internațional de mai bine de trei decenii, anunță BBC.

Ei au lucrat la oprirea virusului dengue, boli enterice, gripă și tuberculoză în urmele lor. În viitorul apropiat sunt planificate încercări ale unui vaccin contra dengue.

India este printre cei mai mari producători de medicamente generice și vaccinuri din lume. Acesta produce doze împotriva poliomielitei, meningitei, pneumoniei, rotavirusului, BCG, rujeolei, oreionului și rubeolei, printre alte boli.

Acum, mai multe firme indiene dezvoltă vaccinuri împotriva virusului care provoacă Covid-19.

Unal dintre acestea este Serum Institute of India, cel mai mare producător de vaccinuri din lume după numărul de doze produse și vândute la nivel global. Compania, înființată acum 53 de ani, face 1,5 miliarde de doze în fiecare an, în principal din cele două instalații din vestul orașului Pune. Are alte două centrale mici în Olanda și Republica Cehă. În jur de 7.000 de oameni lucrează pentru firmă.

Compania livrează aproximativ 20 de vaccinuri în 165 de țări. Aproximativ 80% din vaccinurile sale sunt exportate și, în medie, 50 de cenți pe doză, sunt unele dintre cele mai ieftine din lume.

Acum, firma a încheiat colaborarea cu Codagenix, o companie americană de biotehnologie, pentru a dezvolta un vaccin „atenuat în direct”, printre cei peste 80 de oameni raportați în dezvoltare în întreaga lume.

Acest vaccin este creat prin reducerea virulenței – sau înlăturarea proprietăților dăunătoare – ale unui agent patogen, dar păstrându-l în viață. (Acestea nu provoacă nici o boală foarte ușoară, deoarece agentul patogen este slăbit în condiții de laborator.)

„Planificăm un set de teste pe animale ( șoareci și primate) ale acestui vaccin în aprilie. Până în septembrie, ar trebui să putem începe teste umane”, mi-a spus Adar Poonawalla, directorul executiv al Institutului Serum din India. telefon.

Firma lui Poonawalla a participat, de asemenea, la producerea în masă a unui vaccin dezvoltat de Universitatea din Oxford și susținut de guvernul Regatului Unit. Un virus al cimpanzeului conceput genetic ar constitui baza noului vaccin. Studiile clinice umane au început joi la Oxford. Dacă totul merge bine, oamenii de știință speră să facă cel puțin un milion de doze până în septembrie.

