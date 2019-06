Șoc mondial! SUA pierde războiul cu Rusia și China. Care este greșeala pe care o face Pentagonul

Strategia SUA în cazul unor conflicte cu Rusia și China este greșită, iar bugetul imens al Pentagonului este irosit, atrage atenția printr-un raport, Center for New American Security (CNAS). Centrul oferă și soluții moderne armatei americane.





CNAS consideră că oficialii americani trebuie să realizeze o revizuire majoră a strategiei militare actuale. Printre altele, documentul prezentat și intitulat „Why America Needs a New Way of War” susține că metodele și conceptele de luptă moștenite din epoca Războiului Rece „nu vor funcționa” în scenariile moderne.

De aceea, în lipsa unor schimbări strategice semnificative, SUA ar putea pierde confruntările potențiale cu Rusia sau China, iar planurile Pentagonului de a dezvolta arme și strategii de penetrare a rețelelor de apărare rusești sau chinezești, extrem de complicate, sunt o pierdere de timp și ar putea duce la înfrângerea forțelor militare americane pe viitorul câmp de luptă.

Raportul a fost realizat de către Chris Dougherty, bursier la CNAS, o organizație de tip think-tank bipartizana din Washington, care este specializată în chestiuni privind securitatea națională a Statelor Unite. Dougherty, care a fost soldat de elită în U.S. Army și a lucrat, de asemenea, în unitatea Strategy and Force Development din cadrul Departamentului de Apărare, afirmă că America trebuie să dezvolte un „nou mijloc de a desfășura războaie,” mai potrivit pentru confictele cu marile puteri ale lumii, scrie g4media.ro.

Deși Strategia Națională de Apărare a Pentagonului din 2018 a subliniat necesitatea de schimbare a strategiei, de la una care are în vedere contrainsurgenta la una ce vizează confruntarea cu puteri rivale, Dougherty susține că Departamentul Apărării continuă să își investească resursele uriașe în „concepte eronate.” În principiu, Strategia Națională de Apărare a cerut tuturor unităților armatei americane să conceapă planuri pentru eventuale conflicte cu Rusia și China, cele două țări considerate principalele rivale, care se axează pe operațiuni din mai multe domenii și are ca scop pregătirea forțelor americane pentru operațiuni combinate la sol, maritime, aeriene, cibernetice și în spațiu.

Expertul descrie Statele Unite drept o „putere status quo ce navighează o perioadă de schimbări turbulente.” Deși America a fost timp de decenii puterea militară globală de necontestat, conceptele de luptă din epoca Războiului Rece „nu vor funcționa” în perioada moderna. „Ipotezele de lucru din acea perioadă sunt acum profund eronate sau complet invalide și trebuie să fie actualizate pentru o epocă de competiție între marile puteri,” susține Dougherty.

„Pentru prima dată în ultimele decenii, este posibil să ne imaginăm că Statele Unite luptă – și pot pierde – un război pe scară largă cu o mare putere,” avertizează expertul. În timp ce America a rămas statică, China și Rusia au „compensat relativa lor slăbiciune față de Statele Unite, folosind timpul și geografia în avantajul lor” și s-au concentrat pe dezvoltarea unor arme care pot exploata slăbiciunile americanilor.

„China și Rusia au petrecut aproape două decenii studiind actualul mod de război american. În timp ce Departamentul Apărării nu a pus la îndoiala superioritatea sa militară și s-a concentrat pe înfrângerea unor adversari nonstatali, China și Rusia au elaborat strategii și au dezvoltat noi concepte și arme pentru a învinge Statele Unite într-un război, în cazul în care apare această necesitate,” se afirmă în document.

Dougherty da că exemplu eforturile oficialilor din Pentagon de a învinge așa-numitele rețele A2/AD (dispozitive sau strategii folosite pentru a împiedica adversarul să ocupe sau să traverseze o zonă de pământ, mare sau aer, de la sisteme sofisticate de apărare aeriană până la arme care perturbă comunicațiile GPS și cele militare ), concepute de cele două puteri rivale pentru a diminua impactul unei eventual atac aerian american. Expertul sugerează că „mulți din comunitatea de apărare din Statele Unite au identificat greșit aceste rețele „ca fiind centru operațional de gravitate pentru China și Rusia.”

Într-un interviu pentru Military Times, Dougherty și-a nuanțat declarația, afirmând că acești oficiali de la Pentagon la care face referire „se concentrează asupra unui lucru greșit” dacă vor să elimine sistemele A2/AD. În opinia lui, „atunci când intri într-o luptă în care cineva are un scut, nu vă petreceți tot timpul lovind cu sabia în scutul lor. Încercați să gășiți o cale care să ocolească acel scut.”

