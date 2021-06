„De-a lungul timpului, am arătat că, atunci când vine vorba să răspundem acțiunilor dăunătoare ale Rusiei, poziția noastră rămâne la fel de fermă, fie că e vorba despre (atacul informatic asupra companiei) SolarWinds, despre amestecul (Rusiei) în alegeri sau despre Navalnîi”, a continuat oficialul, intervievat în cadrul emisiunii State of the Union (Starea Uniunii).

SUA se asigură că vizează „țintele corecte”

Jake Sullivan a mai transmis că noile sancțiuni se vor aplica în momentul în care SUA „se vor putea asigura că vizează țintele corecte”. Consilierul lui Joe Biden a mai subliniat că se vor impune măsuri cu privire la armele chimice.

„Când vom face asta, vom impune noi sancțiuni cu privire la armele chimice”, a declarat consilierul american Sullivan.

SUA a mai sancționat Rusia, pe fondul cazului lui Navalnîi. La începutul lunii martie, mai multor oficiali ruși li s-au blocat activele, iar persoanele din SUA nu au mai putut interacționa cu ei.

Printre cei sancționați de Rusia se numără Alexandr Bortnikov, directorul FSB, succesorul KGB, Alexandr Kalașnikov, șeful serviciului federal al penitenciarelor din Rusia, Igor Krasnov, procurorul general al Rusiei dar și Andrei Yarin și Serghei Kirienko, directori adjuncți la cancelaria liderului rus, și Aleksei Krivoruciko și Pavel Popov, miniștri adjuncți al Apărării, conform antena3.

Putin a spus că Navalnîi a făcut „ce a vrut”

Printre subiectele discutate de Putin și Biden în cadrul summit-ului ce a avut loc în urmă cu câteva zile, s-a numărat și cazul opozantului Navalnîi. Vladimir Putin a refuzat pozițiile îngrijorătoare ale SUA cu privire la opozantul Alexei Navalnîi. El a spus că bărbatul a încălcat în mod repetat prevederile legislative.

„El știa că încălca legislația din Rusia, este un recidivist. Știa că era dat în urmărire, dar a revenit în Rusia de bună voie, pentru a fi arestat. A făcut ce a vrut. (…) Cum ai numi o astfel de persoană?”, a spus Putin.