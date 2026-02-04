SUA au desfășurat nave de război lângă Haiti, pe fondul crizei de securitate din această țară

Mai multe nave militare ale Statelor Unite au ajuns în Golful Port-au-Prince, capitala statului Haiti, într-un context marcat de insecuritate accentuată și tensiuni politice interne. Desfășurarea are loc în timp ce autoritățile haitiene se confruntă cu violențe extinse ale bandelor armate și cu apropierea unui moment-cheie în procesul de tranziție politică, potrivit Miami Herald.

Potrivit Ambasadei Statelor Unite la Port-au-Prince, distrugătorul USS Stockdale și cutterele Pazei de Coastă americane USCGC Stone și USCGC Diligence au sosit în Golful Port-au-Prince în cadrul Operațiunii „Southern Spear”.

Desfășurarea a fost realizată „din ordinul secretarului Apărării”, conform comunicatului oficial al misiunii diplomatice americane în Haiti.

Reprezentanții ambasadei au precizat că prezența navelor americane are un rol simbolic și operațional, fiind parte a eforturilor Statelor Unite de a sprijini stabilitatea regională.

Ambasada Statelor Unite la Port-au-Prince a subliniat semnificația acestei desfășurări într-un mesaj oficial, afirmând:

„Prezenţa lor reflectă angajamentul de neclintit al Statelor Unite în favoarea securităţii, stabilităţii şi unui viitor mai bun al Haiti”.

Declarația vine în contextul în care situația de securitate din Haiti rămâne fragilă, iar instituțiile statului sunt supuse unei presiuni constante generate de activitatea grupărilor criminale.

Sosirea navelor americane are loc cu doar câteva zile înainte de expirarea mandatului Consiliului Prezidențial de Tranziție (CPT), prevăzut pentru data de 7 februarie.

Această etapă este considerată una importantă pentru viitorul politic al țării, în condițiile în care procesul de tranziție se desfășoară într-un climat de instabilitate.

Sou direksyon Sekretè Lagè a, bato USS Stockdale, USCGC Stone, ak USCGC Diligence te rive nan bè Pòtoprens kòm yon pati nan Operasyon Southern Spear la. Prezans yo reflete angajman san fay Etazini a favè sekirite, estabilite, ak yon avni miyò pou peyi D Ayiti.Marin Ameriken an ak… pic.twitter.com/VL3EGNWhcs — U.S. Embassy Haiti (@USEmbassyHaiti) February 3, 2026

De mai mulți ani, Haiti este afectată de violențe comise de bande armate, care controlează anumite zone urbane și sunt implicate în omoruri, răpiri, jafuri și alte infracțiuni grave, potrivit evaluărilor internaționale.

Pe fondul deteriorării situației interne, Statele Unite au anunțat recent impunerea unor restricții suplimentare de viză pentru oficiali haitieni de rang înalt.

Printre cei vizați se numără și membri ai Consiliului Prezidențial de Tranziție, acuzați de autoritățile americane că ar sprijini sau ar tolera activitatea bandelor care destabilizează Haiti.

În același timp, navele desfășurate în Caraibe fac parte dintr-o prezență navală extinsă a Statelor Unite în regiune, asociată operațiunilor de combatere a traficului de droguri și a criminalității transfrontaliere.