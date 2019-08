Bărbaţii de culoare sunt cei mai expuşi riscurilor, cercetătorii estimând că unul dintr-o mie vor muri ca urmare a violenţelor poliţiei. „Aceste cifre sunt mari. Este mult mai probabil să fii ucis de poliţie decât să câştigi la loteria de tip: rade şi câştigă”, spune Frank Edwards de la Universitatea Rutgers şi care este principalul autor al acestui studiu publicat în SUA de Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS).