Ce muzică preferă să asculte românii, atunci când ies în oraș. Studiu

Un studiu recent relevă faptul că aproxmativ 87% dintre români petrec cel puțin 30 minute pe zi ascultând muzică, în timp ce unul din zece români petrece mai mult de 5 ore ascultând piesele favorite.

Autorii studiul Reveal Marketing Research și-au propus să contureze o imagine de ansamblu asupra rolului pe care îl are muzica în viața de zi cu zi a românilor dar și a obiceiurilor de consum muzical.

Astfel, cercetarea sugerează că 49% dintre persoanele intervievate iubesc muzica într-o foarte mare măsură. Totodată, același studiu mai indică faptul că muzica de fundal influențează starea de spirit și comportamentul. O ipoteză confirmată de 90% dintre intervievați.

Pentru șapte români din 10 este foarte important să audă piesele preferate în restaurantele sau terasele pe care le frecventează.

„Cum era de aşteptat, iubitorii de muzică se diferenţiază ca fiind cei cărora le place cel mai mult să petreacă timp liber în baruri şi pub-uri, 31% frecventând săptămânal astfel de locaţii (vs. 25% total eşantion). Mai mult decât atât, aceşti consumatori declară într-o măsură semnificativ mai mare că ar fi deschişi să viziteze mai des diferite locaţii publice în care se ascultă muzică cunoscută (82% vs. 70% total eşantion) şi mai predispuşi să scoată mai mulţi bani din buzunar în baruri, pub-uri (47% vs. 42% total eşantion) sau în restaurante, terase (46% vs. 42% total eşantion) dacă atmosfera creată de muzică este una pe placul lor”, se mai arată în raport.