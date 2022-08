Rapperul care a compus cea mai hulită melodie de pe Youtube redeschide fostele cafenele Starbucks din Rusia

Rapperul rus Timati, care s-a declarat a fi un admirator al liderului de la Kremlin Vladimir Putin, a redeschis în Rusia lanțul de cafenele deținute anterior de Starbucks. Totul sub un nou nume: Stars Coffee. Aceasta este doar una dintre marile campanii de rebranding a unui lanț occidental major, după ce majoritea companiilor de renume au ales să își închisă afacerile din Rusia după invazia Ucrainei.

Și fostele restaurante McDonald’s au fost redeschise sub un nou nume, Vkusno & tochka („Degust și asta este”). Nu a putut fi însă păstrat vechiul meniu, deoarece companiei nu i s-a permis să vândă cartofi prăjiți și felii de cartofi, din cauza sancțiunilor impuse Rusiei.

130 de cafenele

Rapperul Timati și asociatul său, omul de afaceri Anton Pinskiy au cumpărat drepturile lanțului în Rusia, iar joi au redeschis prima dintre cele 130 de cafenele deținute anterior de Starbucks. Pe lângă schimbarea numelui mărcii, cei doi au modificat și sigla companiei. Aceasta înfățișează acum o femeie care poartă costumul tradițional rusesc kokoshnik.

Starbucks a părăsit anul acesta Rusia după ce a fost prezentă pe această piață timp de 15 ani. Compania, alături de alte câteva zeci de mărci occidentale, a fost de acord să își vândă activele unui oameni de afaceri care susțin politica liderului rus Vladimir Putin, la prețuri mult mai mici.

Cea mai hulită melodie

Rapperul Timati, al cărui nume real este Timur Yunusov, a fost un susținător vocal al președintelui rus Vladimir Putin, precum și un prieten al politicianului cecen Ramzan Kadyrov.

În 2015, rapperul a lansat o melodie intitulată My Best Friend is Vladimir Putin, care îl descrie pe președinte drept un „super-erou”. Timati s-a aflat și în spatele unui cântec pro-guvernamental numit Moscova, în care se lăuda orașul „nu permite organizarea de parade gay”. Acest cântec a deveni cel mai hulit din istoria YouTube-ului rusesc, potrivit The Guardian.