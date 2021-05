7 mai

Studiu despre munca la domiciliu. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 7 mai s-au născut Johannes Brahms, Piotr Ilici Ceaikovski, Gary Cooper, Eva Peron, Elly Roman, Silvia Popovici, Matty Aslan.

Nicio notă în „Kalendarul” vechi. O zi de muncă obişnuită în calendarul fix-creştin ortodox cu Sfinţii de serviciu: Acachie şi Codrat. Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Siriaca, de la Mănăstirea Ghighiu. Este, de asemenea, pomenirea unui fenoment meteorologic de excepţie: arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim, după încetarea din viaţă a împăratului Constantin cel Mare. „Vieţile Sfinţilor” afirmă că lumina Sfintei Cruci a fost mai puternică decât a soarelui. De mirare şi de mare taină…

În calendarul mobil este Vinerea Luminată, Izvorul Tămăduirii.

Pandemia de Covid19 a condus la creșterea masivă a muncii la domiciliu. Dacă înainte de pandemie, doar 15,8% dintre angajați lucrau de acasă măcar două zile pe săptămână, situația este complet diferită acum, cu diferențe semnificative între statele membre ale UE, constată noul studiu elaborat în Parlamentul European și intitulat: The impact of teleworking and digital work on workers and society.

Înainte de pandemie, cel mai mult se lucra de acasă în Belgia, Finlanda, Luxembourg, Olanda, Suedia, dar și în Spania și Italia. Munca la domiciliu a devenit destul de răspândită și printre lucrătorii din sectoarele de fabricație și din construcții, printre funcționarii administrativi, în special femei sau tineri angajați. În principal, însă, munca la domiciliu este folosită de profesiile intelectuale, persoane cu studii superioare și solide competențe digitale.

Pentru viitor, se așteaptă ca revenirea la normal să nu conducă la renunțarea la munca la domiciliu, dar să nu mai fie cu program întreg. Formulele hibride vor fi, probabil, cu câteva zile pe săptămână la locul de muncă, sau în spații comune de lucru. Această tendință va necesita regândirea manierei în care se efectuează munca, modul cum va fi coordonată și reglementată.

Experții constată că munca la distanță poate avea efecte pozitive, dar și negative asupra celor care lucrează, a companiilor și a societății.

Pentru cei care lucrează de acasă, avantajele se referă la flexibilitatea de timp și de loc, o mai mare autonomie, un echilibru mai bun între viața profesională și viața privată, mai puțin timp petrecut în trafic. Telemunca este o oportunitate și pentru persoanele cu diverse handicapuri, pentru femeile care au responsabilități familiale, pentru persoanele care locuiesc în zone rurale, sau la periferie, dar aceste oportunități trebuie să fie însoțite de condiții favorabile, cum sunt structurile pentru supravegherea copiilor, formarea digitală, accesul la echipamente performante și la internet de mare viteză.

În mod paradoxal, s-a constatat în perioada pandemiei, că cei care lucrează de acasă au tendința să lucreze mai mult și să-și ocupe mai mult timp din zi cu rezolvarea sarcinilor de serviciu. Lipsa interacțiunii cu colegii pare, de asemenea, să aibă rezultate negative asupra sănătății mentale.

Din perspectiva angajatorilor, avantajul pare să fie reducerea costurilor de producție și ameliorarea productivității, deși lucrurile nu sunt cuantificabile, deocamdată. Totuși, reducerea costurilor directe de capital, de energie, mentenanță, poate fi atractivă, fiind lăsată în seama celor care consumă la propriul domiciliu.

Unele ramuri pot beneficia și de atragerea prin tele-migrare a unor specialiști din lumea întreagă. Dar, aceste schimbări necesită o modificare majoră în cultura organizațională, în gestionarea prezenței online, în stabilirea unor relații de încredere care pot fi destul de dificile pentru unele tipuri de activități.

Cei care au încercat să măsoare impactul tele-muncii asupra productivității și a beneficiilor, au mai constatat că scade și folosirea mașinii pentru deplasare și, poate, concomitent, scade și impactul activităților omului asupra mediului.

Aspectele negative ale tele-muncii, munca la domiciliu, par să fie fragmentarea mâinii de lucru, individualizarea relațiilor de muncă și, posibil, apariția unor noi tipuri de inegalități pe piața muncii, între cei care pot lucra de acasă și cei care nu pot.

Acordurile-cadru între partenerii sociali europeni referitoare la telemuncă din 2002 și la digitalizare, din 2020, abordează numeroase probleme legate de munca la domiciliu. Fiecare stat membru al UE a introdus un număr de politici și legi naționale chiar înainte de pandemie. Astfel, opt state membre : BE, CZ, ES, FR, IT, LT, PL și PT au introdus o legislație specifică pentru telemuncă și pentru aspectele legate de echilibrul între viața profesională și viața privată, în timp ce alte 13 state : AT, BG, DE, EE, EL, HR , HU, LU, MT, NL, RO, SI și SK au reglementat unele aspecte ale muncii fără să țină cont de legăturile dintre muncă și viață privată. Ultimii șase membri, CY, DK, FI, IE, LV și SE nu au niciun fel de legislație referitoare la telemuncă. În cazul lor, munca este reglementată de către partenerii sociali, prin convenții colective la nivel național sau la nivelul companiilor.

Dreptul la deconectare a apărut în legislație, în convențiile colective și în practica companiilor cu scopul de a atenua efectele nefaste ale muncii la domiciliu și pentru a proteja timpul liber al angajaților. Franța a fost prima țară care a adoptat o legislație în 2017, prin care se limitează comunicațiile electronice legate de muncă după orele normale de program și include un drept la deconectare. Belgia, Franța, Italia și Spania au introdus o legislație care promite explicit utilizarea comunicațiilor electronice ca mijloc de susținere a muncii flexibile, asociate cu dreptul la deconectare și vizează protejarea celor care lucrează contra consecințelor potențial negative ale disponibilității constante în online.

Personal, lucrez de la domiciliu de mai mult de 12 ani. Sunt portretul robot al celui care poate presta telemunca. Sigur, când am lucrat la radio și televiziuni a trebuit să fiu în platou, sau studio, era o muncă de echipă. Sunt domenii în multimedia unde nu se poate face munca la domiciliu, sau cel mult un hibrid. Dar nu sunt așa de sigur, ținând cont de promisiunile tehnologiilor viitoare.

Asta pentru că mâine este, în România şi peste tot în lume, poate unicul lucru sigur: mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 7 mai 2021

BERBEC Faci eforturi în direcţia corectă în relaţiile tale sociale. Totuşi, nu poţi să nu remarci că toate problemele din viaţa ta sunt cauzate de… alţii! Ţie îţi rămâne „doar” rezolvarea lor! Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai. Totuşi, filosofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună.

TAUR Intuiţia, instinctul, prima impresie sunt avantajate astăzi. Dă curs acestor impulsuri ilogice şi poţi avea surprize plăcute. Dimineaţa este densă, dar ai perspectiva unei seri plăcute. Evită neglijenţa şi dezordinea în lucrări, fie că este vorba de hârtii sau fişiere electronice. Nu este nimic negativ, eşti în plină formă, dar uneori, influenţa negativă a lui Mercur provoacă dezordine. Nu te implica în proiecte sau în cauze pierdute, evident, de la început. Nevoia de siguranţă şi de stabilitate materială te fac să te gândeşti la viitor, la planuri.

GEMENI Ai o componentă de actor în caracterul zodiacal şi aplauzele şi laudele îţi sunt necesare ca să faci efort sau să progresezi! Astăzi ai nevoie de aprobarea şi încurajarea celor din jurul tău! Timpul este energia care schimbă viaţa. Stai liniştit, de fapt nu prea liniştit, că nu ai cum. Te nemulţumesc o mulţime de lucruri. Corect! Dar aşteaptă momentul, urmăreşte oportunitatea, fii pe fază. Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială. Trebuie să te concentrezi pe problemele obişnuite, simple, cotidiene, liniştea şi calmul îţi aduc eficacitate şi succes.

RAC Tendinţa ta naturală către trai bun şi fără griji este astăzi mai evidentă. Atenţie, vacanţa de Sf.Paști s-a terminat! Dar este momentul când poţi cere, negocia, o schimbare care să te avantajeze! Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect. Nu fi superficial! Este momentul să te ocupi de problemele tale administrative.

LEU Ţi-e capul numai la problemele tale! Numai la asta te gândeşti şi poţi rata unele momente plăcute pe care viaţa, în generozitatea ei, ţi le oferă! Totuşi, ai ceva noroc pe plan sentimental. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc. La serviciu dai dovadă de o autoritate şi duritate care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri… nu te lăsa impresionat şi continuă. Ai dreptate! Totul este să te opreşti la timp, să nu exagerezi!

FECIOARĂ Ai acumulat ceva oboseală şi nopţi nedormite. Nu prea a fost „vacanţă”, dar distracţie, a fost! Astăzi nu forţa lucrurile pentru că nimeni nu o să-ţi ridice vreo statuie! Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile, fie în afaceri, fie în dragoste – abundă, dar nu fac mult zgomot. Discreţia a însoţit întotdeauna succesul.

BALANŢĂ Este momentul de a verifica şi valorifica relaţiile tale umane, sociale. Ritmul zilnic este posibil să se accelereze mai mult, dar tu trebuie să ţii bine hăţurile! Nu pleca la drum lung! Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia!

SCORPION Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesar şi poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. O zi favorabilă, în care ai reacţii corecte la unele evenimente din trecut. Aspecte relativ bune. Fii hotărât în acţiuni, toate trebuie să iasă astăzi. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

SĂGETĂTOR O veste te interesează, dar e prematur să iei măsuri. Astăzi stelele indică o disponibilitate de a ieşi din cotidian, de a face şi încerca lucruri noi, poate chiar relaţii noi. O zi bună! Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales.

CAPRICORN Eşti tonic şi zâmbeşti! Drept urmare toate drumurile, porţile şi uşile îţi sunt deschise! Nu te enerva din lucruri de nimic. Păstrează-ţi atitudinea şi nu lua în seamă invidiile şi bârfele! Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta! Pe seară, poate o cină bună şi veselă, cu toată familie, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji.

VĂRSĂTOR Te-ai tot gândit şi socotit în mica vacanţă de Sf.Paști. Astăzi vrei să pui în aplicare planurile tale. Nu este uşor, întâlneşti obstacole neaşteptate, trebuie să-ţi faci aliaţi din anturaj! La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

PEŞTI Nu uita că tăcerea este de aur şi că peştele este o vieţuitoare foarte tăcută! Stăpâneşte-te, taci şi zâmbeşte mult şi lasă-i pe cei din jur, colegi, prieteni sau rude, în „naivitatea” lor! Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total sau parţial lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu. Mai ales dacă este o problemă de sănătate, medicală, sau de dietă.