100 000 de utilizatori au accesat peste 10 000 de cursuri publicate de către cadrele didactice ale Universității Spiru Haret. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere că admiterea pentru studiile de Licență și Masterat se organizează online în anul universitar 2020 – 2021, până la sfârșitul lunii septembrie.

Pentru acest an universitar, platforma Blackboard a pus la dispoziția Universității Spiru Haret ultima versiune de software (3800.0.3), cu toate actualizările funcționale care includ o interfață modernă, mai intuitivă și module suplimentare ce asigură o desfășurare optimă a procesului educațional. Studenţii au acces la cursuri şi materiale suport atât în format text cât şi sub formă de fişiere audio-video cu grafică atractivă, precum și la informaţii privind orarul, programarea examenelor sau notele obţinute. La nivel de evaluare, platforma Blackboard oferă posibilitatea testării şi monitorizării computerizate a activităţii fiecărui student.

Eficiența și stabilitatea platformei au fost dovedite pe deplin în anul universitar 2019 – 2020, când procesul de învățământ a avut asigurată continuitatea, atât în ceea ce privește cursurile cât și în privința desfășurării sesiunilor sau a susținerii online a examenelor de licență și disertație.

„Începând cu luna martie, sistemul educaţional al Universității Spiru Haret funcţionează online. Accesul la platforma de E-learning, Blackboard, se face pe baza unui username şi a unei parole, iar studenţii noştri au putut avea acces la sintezele de curs şi materiale suport atât în format text, cât şi sub formă de fişiere audio-video. De asemenea, examenele de licenţă şi disertaţie s-au desfăşurat pe platformă în acest an, fiind un mare plus pentru noi ca instituţie, dar şi pentru absolvenţii noștri care şi-au putut finaliza studiile în condiţii de siguranţă.“, declară conf. univ. dr. Marian Ilie, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative Bucureşti.

„Studenții au primit soluțiile necesare în cel mai scurt timp posibil. Astfel putem continua să ne pregătim, să ne formăm și să învățam; avem acces cu ușurință la cursuri și la teme. Sunt recunoscătoare pentru susținerea universității și a profesorilor care ne sunt alături și abia aștept să ne revedem cu bine în sălile de curs!“, ne spune Cătălina Vișan, studentă în anul II la Facultatea de Litere București din cadrul Universității Spiru Haret.

Despre Universitatea Spiru Haret în cifre

• Peste 325.000 de români au absolvit Universitatea Spiru Haret

• 3 din 4 absolvenţi USH sunt angajaţi în domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor

• 5 centre universitare proprii în București, Brașov, Câmpulung Muscel, Constanța și Craiova

• 14 facultăţi

• 32 programe de studii universitare de Licenţă

• 28 programe de Masterat

• 45 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale

• 402 de cadre didactice ce dețin titluri universitare și doctorate în domeniu. (P)