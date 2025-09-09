Monden Stuart Craig, legendarul scenograf al seriei „Harry Potter”, a murit la 83 de ani. A câștigat 3 Oscaruri







Stuart Craig, scenograf și director de artă premiat cu trei Oscaruri, a murit duminică, la 83 de ani, după o luptă îndelungată cu boala Parkinson. Anunțul a fost făcut de British Film Designers Guild printr-un omagiu semnat de colegul său Neil Lamont.

Craig este cel care a transpus pe ecran magia lumii „Harry Potter”, dar nu numai. El a creat decorurile pentru toate cele opt filme din franciză și a revenit ca production designer la trilogia „Fantastic Beasts”. Munca sa pentru Hogwarts, Hogsmeade și Ministerul Magiei a încântat imaginația a milioane de spectatori și a stat la baza parcurilor tematice dedicate universului vrăjitorilor din populara poveste cinematografică. Premier ele sale au fost lecții despre cum se îmbină arta filmului cu imaginația artistului.

Născut pe 14 aprilie 1942 în Norfolk (Anglia), Craig a vrut să fie pictor, studiind arta. El a intrat în cinematografie la finalul anilor ’60 și a fost nominalizat prima dată la Oscar pentru „The Elephant Man” (1980). A câștigat statuia de aur pentru „Gandhi” (1982), „Dangerous Liaisons” (1988) și „The English Patient” (1996), rămânând una dintre marile referințe ale scenografiei britanice.

Pe lângă francizele-fenomen, filmografia sa include „Greystoke”, „The Mission”, „Chaplin”, „Notting Hill” și „The Legend of Tarzan”. Craig lasă în urmă o soție, Patricia Stangroom, și doi copii.

Într-un mesaj de condoleanțe publicat pe British Film Designers Guild, Neil Lamont l-a descris drept „un adevărat gentleman”, generos cu timpul și sfaturile sale, un mentor pentru generații de artiști din departamentul de artă. „Un adevărat gentleman, plin de grație, bunătate și modestie”, a scris Lamont în omagiu. „Stuart era foarte generos cu timpul și sfaturile lui, găsind mereu răgaz să-și împărtășească cunoștințele și să-i sprijine pe cei din jur. … Pun pariu că, dacă întrebi pe oricine «cu ce designer ți-ai dori cel mai mult să lucrezi?», răspunsul ar fi în proporție de 100%: Stuart Craig, iar oricine l-a întâlnit își va aminti acea întâlnire pentru totdeauna.”

Cum s-au cunoscut cei doi, ce l-a impresionat mai mult? „Stuart și cu mine am lucrat prima oară împreună la The English Patient; zborul la Tunis ca să mă alătur lui a fost una dintre cele mai importante zile din cariera mea”, a scris el. „Imediat ce am ieșit din aeroport, am plecat în recunoaștere la o clădire locală dărăpănată, în ruină — 40 de grade, eram emoționat — și probabil am făcut una dintre cele mai slabe inspecții de locație din câte am făcut vreodată. S-a dovedit însă că, ulterior, am găsit locuri mai bune. Experiențele pe care le-am avut la acest film nu doar că mi-au permis să-i văd talentul lui Stuart — schițele lui frumoase, desenele în creion și viziunea —, ci și felul în care se purta în orice împrejurare: în studio, în mașină, în restaurante. Un adevărat gentleman, plin de grație, bunătate și modestie.”, a povestit Lamont.

Impactul muncii sale a fost semnificativ. De la realismul monumental din „Gandhi” la feeria gotică a Hogwarts-ului, Stuart Craig a arătat cum scenografia poate deveni personaj central. Dispariția sa lasă un gol uriaș în cinema la nivel mondial, spun colegii.