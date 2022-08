Strigătul de ajutor al Elenei Udrea a fost auzit. Ce decizie a luat Avocatul Poporului și ce lege urmează să se schimbe

Apelul fostului ministru a făcut ca Avocatul Poporului să se autosesizeze și să solicite Ministerului Justiției modificarea legislației de executare a pedepselor și alinierea la normele europene.

Cu toate acestea, nu este prima dată când Avocatul Poporului a cerut astfel de modificări. În urmă cu doi ani s-a făcut o solicitare directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Tiberiu Ungureanu, ca vizitele deţinuţilor cu copii minori să se desfăşoare fără dispozitiv de separare.

Avocatul Poporului a făcut recomandarea având în vedere prevederi privind interesul copilului din Convenţia Naţiunilor Unite din 20 noiembrie 1989 cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990 şi din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.

Astfel, s-a ţinut cont de Regula nr. 43 alin. 3 din Anexa la Rezoluţia adoptată de Adunarea Generală pe 17 decembrie 2015 – Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite pentru tratamentul deţinuţilor, care stipulează că sancţiunile disciplinare sau măsurile restrictive nu presupun interzicerea contactelor cu familia.

Strigătul Elenei Udrea a ajuns la Avocatul Poporului

Potrivit Avocatului Poporului, nu există motive clare care să nu permită ca mama să-și ia în brațe copilul, renunțând la acel „dispozitiv de protecție.” Directorul Administrației Penitenciarelor a răspuns că legea lasă organizarea derulării vizitelor la latitudinea conducătorilor de penitenciare. Cu toate acestea, Tiberiu Ungureanu a declarat, în acea perioadă, că va ține cont de recomandarea Avocatului Poporului.

Cazul Elenei Udrea a demonstrat că nu s-a ținut cont, iar Avocatul Poporului a trimis, din nou, o solicitare către Administrația Penitenciarelor, prin care a cerut o explicație la această situație.

Renate Weber a declarat că în funcție de răspunsul pe care îl primește va lua în calcul să facă o sesizare la Ministerul Justiției pentru modificarea legislației actuale.

Udrea: „Cine a putut gândi o tâmpenie ca asta?”

Într-o postare pe o rețea de socializare, Elena Udrea a criticat dur regulile închisorii unde este închisă, cu privire la prevederea legală care face ca un copil sa își vadă mama aflată in detenție doar printr-un geam numit “dispozitiv de protecție.”

Fostul ministru a declarat că nu poate să-l țină în brațe, să poată simți iubirea mamei, care îi lipsește atât de mult.

„Cine a putut gândi o tâmpenie ca asta? Prin aceasta regula, o mama, condamnată eventual pentru furt din magazine sau pentru vreun abuz in serviciu, are același regim de primire a vizitelor ca un criminal in serie condamnat pe viață. (…) Dacă tot exista o camera special amenajată pentru astfel de întâlniri “mama și copilul”, de ce nu se permit aceste vizite aici fără sa fie nevoie de nenumărate avize, aprobări și semnături ajungând pana la cea a directorului penitenciarului?” a scris Udrea pe Facebook în urmă cu câteva zile, scrie inpolitics.ro.