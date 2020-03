Timp de trei ani, dosarul penal deschis pe numele profesorului Mihai Lucan, o eminență în domeniul urologiei și a transplantului renal, s-a prăfuit prin sertarul unui procuror DIICOT. Dacă la început acuzațiile erau care mai de care, după trei ani, nimic din toate cele spuse inițial nu se mai confirmă. Surse judiciare spun că dosarul este atât de slab încât procurorul de caz mai bine așteaptă ca acuzațiile să se prescrie, decât să dispună trimiterea în judecată a profesorului Lucan, iar acesta să fie achitat din lipsă de probe.

Între timp, la Institutul de Urologie din Cluj situația este una dramatică, din punct de vedere financiar.

Medicul Iacob Gheorghiță susține că spitalul funcționează în fază de avarie, din cauza subfinanțării. „Am avut foarte multe transplanturi chiar de la începutul anului și asta datorită numărului mare de donatori decedat. În 2020, am avut o creștere cu 40% a numărului de transplanturi pe care le-am făcut, raportat la numărul estimat la sfârșitul anului trecut, când am făcut o solicitare de finanțare. Am avut până acum 34 de transplanturi făcute, față de anul trecut, când aveam 13 în primul trimestru”, a spus medicul Gheorghiță.

Dacă un transplant renal este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate cu suma de 66.000 de lei, la Cluj, costul unei astfel de operații este de 35.000 de lei. Cu toate astea, spitalul este nu mai are bani , în timp ce pe lista de așteptare se află 3.000 de persoane. „La noi, un transplant renal costă 35.000 de lei, în raport cu un indicator al Ministerului Sănătății care spune că eficiența economică este de 66.000 de lei, deci facem cumva la jumătate din banii pe care îi alocă”, a mai spus doctorul Iacob.

În prezent, în România există trei centre de transplant renal, unul la Cluj, altul la Iași și un al treilea la București.

